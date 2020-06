Titze soll die Regionalliga bringen

Heeslinger SC präsentiert neuen Coach / Ercan wechselt nach Brinkum

+ Auf gute Zusammenarbeit: Sören Titze (l.) ist der künftige Coach des Heeslinger SC. Gemeinsam mit Steffen Lahde aus dem Teammanagement stellt er sich zum Foto. Foto: Moje/zz

Heeslingen - Von Matthias Freese. Der Heeslinger SC hat seine Zurückhaltung aufgegeben und liebäugelt ganz offen mit dem Aufstieg in die Fußball-Regionalliga. Umsetzen soll dieses Projekt Sören Titze, der als neuer Trainer den bisherigen Coach Danny-Torben Kühn beim Oberliga-Sechsten ablöst. Der in Seevetal lebende B-Lizenz-Inhaber erhält nach eigenen Angaben einen Zwei-Jahres-Vertrag. Mit ihm präsentierte Heeslingen auch gleich sechs Neuzugänge im Waldstadion. Vier von ihnen haben schon in der Klasse gespielt, in die der Verein nun vorstoßen möchte, in der vierthöchsten deutschen Liga.