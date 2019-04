Titelverteidigung dank Delventhal

Unterstedt bleibt nach 5:2 beim Rotenburger SV II „Stadtmeister“

+ Ex-Unterstedter gegen Ex-Rotenburger: Dogan Örper (vorne) im Duell gegen Sebastian Lauridsen.

Rotenburg - Von Matthias Freese. Die „Stadtmeisterschaft“ in der Fußball-Kreisliga geht wie im Vorjahr an die SG Unterstedt! Nach dem 1:1 im Hinspiel kamen die Gäste beim Rotenburger SV II dank ihrer Effektivität zu einem nie gefährdeten 5:2 (4:1)-Sieg. Der frühere Rotenburger Tobias Delventhal langte mit drei Treffern an alter Wirkungsstätte zu.