Tief im Abstiegssumpf

Kirchwalsede – Die Tischtennisspieler des TuS Kirchwalsede versinken immer tiefer im Abstiegssumpf der Verbandsliga. Während die Mannschaft um Spitzenspielerin Kirsten Bleckwedel bei der 6:8-Niederlage beim TuS Sande II nur knapp an einem Punktgewinn vorbeischrammte, sah es gegen den Spitzenreiter SV Bawinkel beim 0:8 äußerst düster aus. Die Quittung: Kirchwalsede rutschte auf den letzten Tabellenplatz ab.

TuS Sande II - TuS Kirchwalsede 8:6. Die Gäste spielten zunächst locker auf und erwischten einen Start nach Maß. Die Bleckwedel-Schwestern Carina und Kirsten hatten gegen ihre Kontrahentinnen Renska Rohlfs und Heidi Xu beim 11:5, 11:6, 11:5 gar keine Probleme und brachten Kirchwalsede in Führung. „Im Doppel haben wir zurzeit eine starke Phase“, stellte Kirsten Bleckwedel fest. Auch die andere Paarung Hannah Weber und Hanna Schwertfeger besaß durchaus Möglichkeiten, musste sich am Ende aber dem Sander Duo Stefanie Gichtbrock/Martina Krieger in vier Sätzen beugen – 11:9, 8:11, 6:11, 8:11.

Im Einzel brachte Carina Bleckwedel den zweiten Punkt für ihre Farben unter Dach und Fach. Lediglich im dritten Durchgang schwächelte sie beim 11:7, 11:8, 12:14, 11:4 gegen Heidi Xu etwas. „Xu war nicht ganz so sicher. Das hat Carina gut ausgenutzt“, verteilte Kirsten Bleckwedel ein Lob an ihre Schwester. Am Ende reichte es für die stark abstiegsgefährdeten Gäste dennoch nicht für Punkte, und das, obwohl sie in den beiden engen Partien die Oberhand behielten. Sowohl Kirsten Bleckwedel (8:11, 11:8, 11:8, 6:11, 11:5 gegen Xu) als auch die starke Hannah Weber (11:7, 12:14, 11:9, 8:11, 14:12 gegen Gichtbrock) gewannen ihre Fünfsatz-Matches. Sandes Martina Krieger machte im Abschluss-einzel gegen Kirsten Bleckwedel den Sieg der Gastgeber perfekt (11:7, 1:11, 11:8, 11:4.)

TuS Kirchwalsede - SV Bawinkel 0:8. Die Mammutaufgabe gegen den Primus erschwerte sich für Kirchwalsede durch den Ausfall von Leistungsträgerin Carina Bleckwedel (krank). Zwar versuchte Ersatzfrau Ellen Böhling dies durch Einsatzbereitschaft wettzumachen, vermochte es aber nicht, ihre Gegnerin Rita Pleus beim 4:11, 9:11, 11:13 zu gefährden. Knapper sah es bei Hanna Schwertfeger (4:11, 11:9, 13:11, 11:13, 9:11 gegen Andrea Trepohl) und Kirsten Bleckwedel (10:12, 11:5, 11:9, 4:11, 9:11 gegen Nina Längert) aus, doch beide konnten ihre 2:1-Satzführungen nicht ins Ziel retten. So gingen die Gastgeber am Ende gänzlich leer aus, da auch Hannah Weber trotz hartem Kampf Claudia Meer mit 7:11, 8:11, 11:9, 9:11 unterlag. „Wir hatten Bawinkel nichts entgegenzusetzen“, stellte Kirchwalsedes Nummer eins fest. woe