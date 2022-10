Heidler sieht „schmeichelhaftes“ 1:1

Nur zwei Minuten auf dem Feld: Patrick Peter plagten Leistenproblemen. © Ludwig

Der VfL Visselhövede hat gegen Hülsen ein Unentschieden errungen. Bitter: Gleich fünf Spieler fielen entweder kurz vor oder während der Partie verletzungsbedingt aus.

Visselhövede – Für Thomas Heidler stand die Partie schon vor dem Anpfiff unter keinem guten Stern. Der Coach der Bezirksliga-Fußballer des VfL Visselhövede musste kurzfristig noch Michael Lohmann, Johann Belsch und Mirko Peter verletzungsbedingt von seiner Liste streichen. Hinzu kam dann bereits nach zwei Minuten Spielzeit Patrick Peter, der wegen Leistenproblemen direkt wieder ausgewechselt werden musste. Daher war der Trainer letztlich nach dem Heimspiel gegen den SV Vorwärts Hülsen mehr als einverstanden mit dem 1:1 (0:0).

„Unsere Leistung war überhaupt nicht gut. Mehr als einen Punkt haben wir auch nicht verdient. Wobei das Unentschieden sogar noch sehr glücklich für uns ist“, gestand Heidler. Seiner Elf gehörte zwar trotz der kurzfristigen Ausfälle die Anfangsphase, doch schafften es die Gastgeber nicht, den Ball im gegnerischen Tor unterzubringen. Angreifer Daniel Reuter scheiterte in den ersten 15 Minuten gleich doppelt.

Reuters Führung hält nur kurz

Danach haben die Visselhöveder das Fußballspielen „komplett eingestellt“, wie Heidler meinte. Schlussmann Max Kregel war es zu verdanken, dass die Heidestädter mit einem 0:0 in die Halbzeitpause gingen. „Max hatte zum Glück einen super Tag und hat sehr stark gehalten“, lobte sein Coach.

Nach dem Seitenwechsel waren es dann dennoch die Visselhöveder, die das 1:0 erzielten. Reuter schob den Ball ins Tor (57.). „Die Führung war sehr schmeichelhaft und glücklich. Hülsen hat das Spiel gemacht und wir treffen das Tor“, so Heidler offen und ehrlich. Der Vorsprung war auch nur von sehr kurzer Dauer, denn im direkten Gegenzug belohnten sich die Gäste für ihren guten Auftritt. Sebastian Koltonowski glich zum 1:1 aus (58.).

Greve kassiert fünfte Gelbe Karte

Im weiteren Verlauf das gleiche Bild: „Vissel“ kam nicht mehr wirklich gefährlich in den gegnerischen Straufraum, Hülsen schaffte es wiederum nicht, Kregel zu überwinden. Und so blieb es letztlich beim 1:1. Zu allem Überfluss musste der eingewechselte Dusan Cosic in der Schlussphase mit Hüftproblemen wieder vom Feld, während Timm Greve seine fünfte Gelbe Karte kassierte und im nächsten Spiel gesperrt ist. „Momentan kommt es leider knüppeldick. Mal schauen, wie es sich bei den Verletzten entwickelt“, äußerte Heidler etwas frustriert.