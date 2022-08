Thies Lünzmann gibt Visselhövede die defensive Sicherheit

Von: Hendrik Denkmann

Geklärt! Mit solchen Aktionen wie hier gegen Lilienthals Luca Tom Stel verhalf Thies Lünzmann (l.) Visselhövede dazu, dass sie zweimal in Folge zu Null spielten. © Denkmann

Eine langwierige Verletzung plagte Thies Lünzmann letzte Saison. Jetzt ist er fit, überzeugt mit defensiver Stabilität und ist unser Spieler des Wochenendes.

Visselhövede – Als Thies Lünzmann kurz nach dem 2:0-Sieg den Platz verließ, nahm ihn Kai Jager zur Seite. Der ehemalige Mitspieler des Innenverteidigers hatte die Partie der Bezirksliga-Fußballer des VfL Visselhövede gegen den SV Lilienthal-Falkenberg von Außen mit einer Flasche Bier in der Hand verfolgt. „Wenn er verletzungsfrei bleibt, ist er eine richtige Waffe“, betonte der 40-Jährige gegenüber seinem zehn Jahre jüngeren Kompagnon.

Lünzmann selbst weiß nur zu gut: „Ich bin sehr verletzungsanfällig und habe immer wieder mit Wehwehchen zu kämpfen.“ In der abgelaufenen Saison klagte der Verteidiger lange Zeit über Probleme mit der Hüfte, weshalb er sich einer Operation unterzog. Die anschließende Schonhaltung habe den Schmerz in die Leiste wandern lassen, erinnert sich Lünzmann, der dies in der neuen Serie nicht noch einmal erleben wolle und daher sein Programm für die Vorbereitung angepasst habe. „Ich habe viele Stabi-Übungen gemacht, um den Rumpf zu stärken“, berichtet der Rechtsfuß. Auch nach dem Training habe er mit einigen Mitspielern noch mal Extrastunden geschoben – mit Erfolg. „Ich bin fast beschwerdefrei, fühle mich gerade wohl und kann dadurch natürlich auch bessere Leistungen zeigen“, weiß Lünzmann, der bislang in allen drei Ligapartien von Beginn an auflief und nur beim Auftakt gegen den FC Worpswede (0:4) in der 67. Minute ausgewechselt wurde.

Besonderes Verhältnis zu Bruder Jan-Niklas Lünzmann

Längst ist dieser Aufschwung auch bei seinen Trainern angekommen. Chefcoach Thomas Heidler meint zum Beispiel: „Er ist schon wichtig und gibt dem Team aktuell eine gewisse Sicherheit.“ Null Gegentore in den letzten beiden Spielen gegen die Aufsteiger Lilienthal (2:0) und den SV Anderlingen (3:0) sprechen eine deutliche Sprache. „Ich spüre das Vertrauen der Trainer und versuche es so mit einer guten Leistung zurückzugeben“, unterstreicht Lünzmann, weshalb ihm Heidler wiederum Hoffnung macht: „Wenn er im Training und in den Spielen weiter so auftritt, spricht viel für weitere Startelfeinsätze.“

Was auch dafür spricht, ist, dass er sein absolutes Leistungsmaximum noch nicht erreicht habe, betont der Defensivmann: „Wenn ich an meine Soltauer Zeit denke, da fand ich mich noch etwas besser – gerade im Aufbauspiel.“ Von 2017 bis 2020 trug er das Trikot des Bezirksligisten aus dem Heidekreis, ehe es ihn nach Visselhövede zog. „Mein Bruder hat mich damals vom RSV nach Soltau geholt, jetzt habe ich ihn nach ,Vissel‘ gelotst. Mich freut es, dass er jetzt auch das grüne Trikot trägt“, erzählt Lünzmann, der eine besondere Bindung zu seinem ein Jahr jüngeren Bruder Jan-Niklas Lünzmann hat. Schon in der Jugend liefen beide zusammen in einer Mannschaft beim SC Tewel auf, weil „er immer im höheren Jahrgang bei uns mitgespielt hat“.

Eher Innenverteidigung als defensives Mittelfeld

Nun ist es seit dieser Saison also bereits das dritte Mal, dass der Name Lünzmann auf dem Spielberichtsbogen auf derselben Seite gleich doppelt auftaucht. Dass sie aber zusammen im defensiven Mittelfeld auflaufen, dürfte wohl nicht so schnell mehr vorkommen. „Ich habe auf der Position zwar früher schon gespielt, bin aber schon länger zurück in der Innenverteidigung, weil ich da nicht mehr so oft verletzt bin“, erklärt Thies Lünzmann, der sich dennoch freue, noch viele Spiele gemeinsam – wenn auch in verschiedenen Mannschaftsteilen – zu bestreiten.

Übrigens: Auch neben dem Platz verbringen die Lünzmann-Brüder fortan mehr Zeit. „Wir arbeiten mittlerweile auch zusammen“, verrät der Ältere der beiden. Er arbeitet als Teamleiter Projekt- und Prozessmanagement bei Hoyer in Visselhövede. Jan-Niklas Lünzmann kümmert sich um den Versicherungsbereich der Firma. Eine fruchtbare Zusammenarbeit, auf die auch Heidler in Zukunft setzt: „Die beiden sind schon ziemlich eng, aber ich glaube, der Hauptgrund für seine Leistung ist, dass er fit ist und sein Potenzial so abrufen kann.“