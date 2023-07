Theo Kettenburg sorgt in Wittorf für den Hingucker

+ © Denkmann So kämpferisch wie zwischen Sebastian Wichern (Nummer 13) und Simon Maruhn ging es eher selten zu. Der unterlegene TuS Bothel nahm die Zweikämpfe mit den Unterstedtern zwar an, ging jedoch nur selten als Sieger aus ihnen heraus. © Denkmann

Unterstedt lässt Bothel zum Auftakt des Concordia-Cups keine Chance, während der Gastgeber sein „hitziges Spiel“ gewinnt.

Wittorf – Obwohl der TuS Bothel pünktlich umgezogen am Spielfeldrand stand, mussten die Kreisliga-Fußballer bei ihrem Auftaktmatch beim Concordia-Cup in Wittorf einige Minuten länger auf den Anpfiff warten. Die vorherige Partie zwischen der klassentieferen SG Schwitschen/Wittorf und der SG Benefeld-Cordingen (Kreisliga Heidekreis) hatte sich aufgrund einiger Verletzungsunterbrechungen in die Länge gezogen und war mit 1:0 (1:0) geendet. Das Warten sollte sich letztlich aber nicht lohnen. Die Mannschaft von Neu-Coach Ralf Brockmann verlor gegen Bezirksliga-Aufsteiger SG Unterstedt mit 0:6 (0:3).

+ In dieser Szene überwindet Wolfgang Pesch Bothels Keeper Sascha Denell nicht mit der Hacke. © Denkmann

SG Unterstedt - TuS Bothel 6:0 (3:0). Der Favorit machte da weiter, womit er in der letzten Saison aufgehört hatte. Mit viel Offensivdrang setzten die Unterstedter ihren Gegner in der eigenen Hälfte fest. Während Brockmann seine Mannen von außen immer wieder neu justierte, waren diese sichtlich bemüht, nicht direkt unter die Räder zu geraten. Denn: Schon nach 14 Minuten stand es bereits 2:0 für die Elf der beiden Trainer Fabian Knappik und Patrick Werna. Nach einer Vorlage von Neuzugang Niclas Lüdemann schob Wolfgang Pesch aus kurzer Distanz nur noch ein (4.). Kurz darauf erhöhte der Stürmer nach einer Ecke von Theo Kettenburg per Kopf (14.). In der Folge fanden die jungen Botheler, die unter anderem mit den aus der A-Jugend hochgekommenen Jan-Ole Bethke und Bennett Baumbach aufliefen, besser in die Partie. Zu Chancen kam jedoch weiterhin nur der Aufsteiger. So verwertete Simon Maruhn eine punktgenaue Hereingabe von Niklas Herbig zum 3:0 (25.). „Wir wollten dominant auftreten und hoch pressen. Das haben die Jungs stark umgesetzt“, lobte Werna, merkte jedoch auch an: „Phasenweise war es ein bisschen fahrig, weil vom Gegner kaum etwas kam.“

Nach der Pause sah der Coach ein nahezu unverändertes Bild. Sein Team suchte immer wieder den Weg nach vorne und erhöhte durch Lüdemann aus der Distanz, der zunächst auf der DoppelSechs auflief, während der zweite Neue, Johann Belsch, die linke Seite beackerte (44.). Für einen Hingucker sorgte denn Theo Kettenburg. Von der Grundlinie und knapp außerhalb des Sechzehners schlenzte er seinen Freistoß direkt in den Winkel (46.). Der eingewechselte Nisar Atris brachte mit einem verwandelten Handelfmeter den Schlusspunkt (59.).

+ Jan-Hendrik Warncke (am Ball) läuft wieder für seinen Heimatverein auf. © Denkmann

SG Schwitschen/Wittorf - SG Benefeld-Cordingen 1:0 (1:0). Beim Gastgeber war ein alter Bekannter dabei: Jan-Hendrik Warncke. Der gebürtige Wittorfer hatte am Ende der vergangenen Saison sein Aus beim Bezirksligisten VfL Visselhövede bekannt gegeben und war nun nach neun Jahren zurückgekehrt. Mit ihm in den Reihen ging es denn schnell mit der eigenen Führung. Nachdem Benefelds Torwart einen Schuss von Cedric Tamke noch gut pariert hatte, hatte Malte Früchtenicht leichtes Spiel. Aus kurzer Distanz nickte er den Abpraller über die Linie (9.). Dabei versuchte Gegenspieler Patryck Zyzak ebenfalls zum Ball zu gehen, knickte um und brach sich das Sprunggelenk. „Es war insgesamt ein relativ hitziges Spiel. Beide Teams haben das für ein Vorbereitungsspiel ziemlich ernst genommen“, beobachtete Mitorganisator Harm Bargfrede und berichtete von vielen Unterbrechungen und Gelben Karten. Eine andere Farbe hätte sich Benefelds Robin Horn von Schiedsrichter Andreas Heinrich (MTV Jeddingen) gewünscht, als er sich nach einer Grätsche am rechten Knöchel verletzte. „Ich bin ein Dreivierteljahr raus und mache mein erstes Spiel und jetzt das“, haderte er. Die Rote Karte blieb aus und die Partie ging verloren.