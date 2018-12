An der Theke und mit „Zuschauern“

DIGITALES LEBEN: Mehr als nur pfeifen – Schiedsrichter im Zeitalter des Online-Spielberichts

+ Referee Friedrich Lüning (hier im Gespräch mit Sottrums Matthias Michaelis) sieht im Online-Spielbericht überwiegend Vorteile.

Rotenburg - Wenn es in der Halbzeitpause rummst, kann es der pfeifende Referee in Bothel nicht überhören – sein Raum liegt direkt hinter einer der Mannschaftskabinen, die er sogar durchqueren muss, um dorthin zu gelangen. Der Computer zur Eingabe des Spielberichts befindet sich beim Fußball-Bezirksligisten wiederum auf dem kleinen Flur zwischen beiden Kabinen. Michael Menzel, erfahrenen Schiedsrichter des MTV Jeddingen, hat da keine Probleme mit, wenn von beiden Seiten die Geräusche durch die Tür in seine Ohren dringen. Er hat schon ganz andere Orte erlebt, um sich dem Online-Spielbericht zu widmen. „Das Schlimmste war mal, dass ich den Bericht im Vereinslokal an der Theke ausfüllen musste – und das zu Landesliga-Zeiten.“ Natürlich mit neugierigen Blicken über die Schulter.