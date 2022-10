„Teuer erkaufter“ Sieg für Unterstedt

Von: Hendrik Denkmann

Zwei gegen eins: Jan Friesen (r.) setzt sich gegen Domenic Wahlers (l.) und Jannes Hädecke durch. © Krause

Die SG Unterstedt hat das Altkreis-Derby gegen Helvesiek für sich entschieden, musste jedoch zwei Verletzungen hinnehmen. Auch Thomas Hahn musste bei den Gästen früh raus.

Unterstedt – Der Matchplan des SV Grün-Weiß Helvesiek, möglichst lange mit der SG Unterstedt mitzuhalten, ist nicht aufgegangen. Bereits in der siebten Minute klingelte es im Altkreis-Derby der Fußball-Kreisliga am Freitagabend das erste Mal im Tor der Gäste. Am Ende wurde es deutlich. Der Tabellenerste gewann mit 5:1 (2:0) gegen den Aufsteiger und baute seine Führung an der Spitze vorerst auf vier Punkte aus.

„Mit den beiden Verletzungen von ,Malle‘ und Simon war das ein teuer erkaufter Sieg“, meinte Unterstedts Coach Fabian Knappik, der direkt nach der Pause erst Yannik Malende mit schmerzendem linken Oberschenkel runter nahm und kurz darauf auch den humpelnden Simon Maruhn.

Moderau schnürt einen Doppelpack

Auch für Helvesieks Thomas Hahn war die Partie bereits nach 20 Minuten wieder vorbei. „Ich bin weggerutscht und dann hat es im Knie geknackt“, schilderte der Innenverteidiger in der Halbzeitpause und vermutete eine Verletzung am Meniskus, die das Aus für ihn in diesem Jahr bedeuten könnte. Schon in der Vergangenheit fiel der 22-Jährige, der bereits ein Jahr für Unterstedt aufgelaufen war, mit zwei Kreuzbandrissen aus.

Schon vor Hahns Auswechslung lagen die Gäste mit 0:2 zurück. Daniel Moderau hatte einen Doppelpack geschnürt (7./17.). „Ab Minute fünf haben wir das richtig stark gemacht und haben unsere Chancen genutzt“, betonte Knappik, der nach der Pause zunächst den Treffer von Florian Liszkowski nach einer Ecke von Moderau (52.) und anschließend die Tore von Bastian Rose (55.) und Jan Friesen (64.) bejubelte. „In der letzten Viertelstunde müssen wir uns ärgern, dass wir aufgehört haben, Fußball zu spielen“, analysierte Unterstedts Coach.

Torschützen unter sich: Während Sönke Prigge (l.) der Ehrentreffer für Helvesiek gelang, netzte Bastian Rose zum zwischenzeitlichen 4:0 für Unterstedt. © Krause

In dieser Phase gelang Sönke Prigge das 1:5 (80.). „Der Ehrentreffer ist gut für die Moral“, fand Helvesieks Coach Jannik Meyer. „Es war das erwartet schwere Spiel. Wir haben es nicht geschafft, defensiv so zu agieren, wie wir es wollten. Wir haben aber auch nicht damit gerechnet, hier etwas mitzunehmen. Die Punkte gegen den Abstieg müssen wir woanders holen.“