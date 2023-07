Tennis: GW Rotenburg muss zurück in die Oberliga

Von: Matthias Freese

Auch Danijal Muminovic ging leer aus. © Freese

Abschied aus der Nordliga: Der TC Grün-Weiß Rotenburg hat als Drittletzter den Klassenerhalt verpasst. Zum Abschluss gab es ein 2:7 beim TC Alfeld.

Rotenburg – Das, was sich vor einer Woche angedeutet hatte, ist Realität geworden: Die Tennis-Herren des TC Grün-Weiß Rotenburg müssen sich nach drei Jahren wieder aus der Nordliga verabschieden. Durch die 2:7-Niederlage beim bereits vorher feststehenden Meister TC Alfeld ist der Ligaverbleib nicht mehr möglich. Als Drittletzter der Siebener-Staffel gehen die Wümmestädter runter.

„Klar bin ich enttäuscht, aber die Oberliga ist für uns auch noch sehr hoch“, denkt Coach Zlatan Burina bereits an den nächsten Sommer – aber nicht an den sofortigen Wiederaufstieg. Immerhin: Im Winter spielt Rotenburg weiterhin in der Oberliga.

Den Klassenerhalt verspielten die Grün-Weißen nicht am letzten Spieltag, sondern vorher. Da half im letzten Heimspiel gegen die SV Blankenese auch der 5:4-Sieg nicht, zumal der einzige Kontrahent im Kampf um den Nichtabstiegsplatz sein Heimspiel am Sonntag nun auch mit 6:3 gegen den Bremer TV gewann.

Coach Zlatan Burina hadert mit dem Saisonverlauf

„Ein paar andere Male hätten wir den Abstieg mehr als diese Saison mehr verdient gehabt. Diese Saison ist ein bisschen unglücklich gelaufen“, meint Zlatan Burina und erinnert an personelle Ausfälle zu ungünstigen Zeiten. So gab es gegen den Uhlenhorster THC und den Bremer TV zwei 4:5-Niederlagen.

In Alfeld steuerte Sebastian Loss einen Sieg gegen Fabian Gusic im Duell der Vierer bei (6:4, 6:3). Auch Philipp Barautzki blieb an Position sechs gegen Florian Rittler mit 4:6, 7:6, 10:8 siegreich. Doch das war es auch schon. Danijal Muminovic hatte bei der Landesmeisterschaft noch gegen Jannik Opitz gewonnen, nun unterlag er im Spitzeneinzel dem Alfelder mit 3:6, 4:6. „Man konnte sehen, dass er ein bisschen Respekt hatte“, meinte Rotenburgs Coach. Tarik Burina verlor als Nummer zwei den ersten Satz im Tie-Break gegen Tom Zeuch und letztlich mit 6:7, 2:6, Emir Burina, Rotenburgs Nummer drei, erlaubte sich im zweiten Satz beim 4:4 einen Doppelfehler zu viel – 1:6, 4:6 gegen Luc Niclas Bock. Felix Samsel war wiederum gegen Niklas Gerdes chancenlos (2:6, 1:6).

Die Doppel waren symptomatisch für den Saisonverlauf. Sowohl Muminovic und Samsel wie auch Loss und Barautzki führten gegen Tim Nekic/Gerdes beziehungsweise Bock/Robin Möller im Match-Tie-Break mit 9:8 – verloren diesen aber jeweils mit 9:11. Die Burina-Brüder unterlagen Opitz/Zeuch im Spitzendoppel mit 2:6, 7:5. Zlatan Burina stellte jedoch fest: „Die Jungs haben gekämpft, ich habe ihnen nichts vorzuwerfen.“ maf