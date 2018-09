Tebbe wehrt Smolinskis Angriff ab

Scheeßel - Von Matthias Freese. Wie nervöse Rennpferde in ihrer Box standen die Finalisten an der Startlinie und verließen immer wieder ihre Spur, um noch eine Schleife zu drehen. Taktisches Geplänkel vor den letzten vier Runden, ehe das Startband schließlich hochschnellte. Am Ende behielt Jörg Tebbe alle Zügel in der Hand. Auf dem sandigen Untergrund des Scheeßeler Eichenrings sicherte sich der 39-jährige Emsländer als Nachfolger des entthronten Stephan Katt den Titel des Deutschen Langbahn-Meisters – knapp vor dem Bayern Martin Smolinski. Beide Rivalen waren punktgleich in den Endlauf eingezogen.

Der Start ist beim Bahnsport entscheidend – das zeigte sich auch auf der 1 000 Meter langen Sandrennbahn in Scheeßel. Wer die erste Kurve am schnellsten erreichte, war auch stets im Ziel ganz vorne. Wie im Finallauf, der dennoch zum spannendsten aller Rennen an diesem Tag werden sollte – und zum schnellsten mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 129,54 Stundenkilometern. Tebbe zog am schnellsten nach innen, Smolinski setzte sich direkt hinter ihn, startete bis in die letzte Runde hinein mehrere Attacken, kam aber einfach nicht am sechs Jahre älteren mehrfachen Teamweltmeister vorbei. Altmeister Bernd Diener aus Gengenbach gelang der dritte Platz – der 59-Jährige holte im Spätherbst seiner Karriere damit noch einmal Bronze und freute sich sichtlich.

Außer Wertung landete im der Gesamtranking noch der Brite Andrew Appleton vor ihm. Er war wie Landsmann Richard Hall als Gastfahrer dabei. „Es gab nicht genug deutsche Fahrer, dann darf der Veranstalter aufstocken“, erklärte Dietmar Hornig, Pressesprecher des MSC Eichenring. Deutscher Meister hätte Appleton, der auch für den MSC Melsungen fährt, also nicht werden können.

Vor einer guten Kulisse – Hornig sprach von „knapp mehr als 2 000 Zuschauern“ – legte Lokalmatador Fabien Neid einen mutigen und engagierten Auftritt hin. Der aus Schwarme kommende 18-jährige B-Lizenzfahrer des MSC Eichenring musste gleich in seinem ersten Vorlauf auch gegen Tebbe und Diener ran – und zeigte keinen Respekt vor großen Namen. Neid setzte sich zunächst hinter Tebbe auf Platz zwei, ehe Diener in Runde zwei vorbeiging. Der Youngster sicherte sich aber Platz drei, ebenso wie in seinem zweiten Lauf hinter Smolinski und Titelverteidiger Katt.

Im dritten Rennen behauptete Neid sogar die zweite Position hinter Max Dilger, ehe er kurz vor Ende der zweiten Runde in der Kurve stürzte. „Ich bin einfach weggerutscht, weil ich das Motorrad zu schräg hatte“, klärte er hinterher auf. Glück hatte er obendrein, denn hinter ihm folgten Dennis Helfer, Christian Hülshorst und Stefan Repschläger, die aber ausweichen konnten. „Ein Scheißgefühl“, gestand Neid angesichts der brenzligen Situation, er blieb aber unverletzt und grüßte ins Publikum, als er mit dem Quad ins Fahrerlager gebracht wurde. Seine Punkte reichten zudem, um als Neunter ins Semifinale einzuziehen. Hier schied er als Fünfter, noch vor Marcel Dachs, jedoch aus.