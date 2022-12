Sztorc wird gestörte Kommunikation in Sottrum zum Verhängnis

Von: Hendrik Denkmann

Teilen

Jetzt muss er gehen: Dariusz Sztorc ist nicht länger Trainer des TV Sottrum. © Freese

Das war es für Dariusz Sztorc in Sottrum. Nach drei Jahren muss er gehen. Das sportliche Abschneiden war dabei nicht der Grund für die Entlassung.

Sottrum – Nächster Rauswurf in der Fußball-Bezirksliga: Dariusz Sztorc ist nicht mehr Trainer des Tabellensechsten TV Sottrum! Entsprechende Gerüchte, die am Mittwochmittag aufkamen, bestätigt Abteilungsleiter Thomas Holzkamm auf Nachfrage unserer Zeitung: „Es ist leider so, dass wir uns Dienstagabend von ihm getrennt haben.“ Es ist nach Thomas Heidler beim Ligarivalen VfL Visselhövede (wir berichteten) bereits die zweite Entlassung eines Altkreis-Coaches innerhalb von drei Wochen.

Sztorc selbst äußert sich auf Anfrage nur kurz: „Es ist deren Entscheidung.“ Und: „Ich bin nicht bereit, etwas zu der Sache zu sagen.“ Noch bis zuletzt habe der 52-Jährige nichts davon gewusst, merkt Holzkamm an. Dies zeigt auch eine Aussage des entlassenen Coaches im Interview Anfang der Woche. Dort sagte er: Eine Verlängerung „kann ich mir natürlich vorstellen. Die Gespräche werden wir führen und dann werden wir sehen. Meine Bereitschaft steht da. Wir haben ein langfristiges Projekt und wenn ich als Trainer langfristig arbeiten kann, dann ist mir das wichtig.“

Plan A oder Plan B?

Allerdings gab er sich im Gespräch auch selbstkritisch und merkte an, dass er seine eigenen Ziele in der Rückrunde „noch besser“ umsetzen wolle. Im Sommer hätte er sich mit dem Mannschaftsrat zusammengesetzt und darüber gesprochen, was der Trainer besser machen kann und was die Mannschaft. Ein privater Trauerfall ließ diese Ziele in der Vorrunde jedoch in den Hintergrund rücken. Holzkamm berichtet von drei bis vier Treffen der beiden Partien – zuletzt vor drei Wochen vor der ausgefallenen Partie beim TSV Fischerhude-Quelkhorn. „Die Kommunikation zwischen der Mannschaft und dem Trainer hat aber nicht mehr gepasst. Es hat sich laut der Mannschaft auch nicht genügend verbessert“, begründet Sottrums Fußball-Boss den Rauswurf. „Das Team kam danach auf uns als Vorstand (Holzkamm, Helmut Lange und Bernd Rosebrock, Anm. d. Red.) zu und hat uns das mitgeteilt“, ergänzt Holzkamm. „Wir haben echt Bauchschmerzen mit der Entscheidung gehabt. Menschlich habe ich mich mit ihm gut verstanden. Und fachlich war er einer der besten Trainer, die wir hatten.“ Anfang 2020 holte der TV Sottrum Sztorc, „als wir mit dem Rücken zur Wand standen. Ich bin ihm wirklich dankbar, dass er damals so spontan eingesprungen ist. Die Entwicklung der letzten drei Jahre ist sein Verdienst“, gesteht Holzkamm. Auch Vorgänger Daniel Mathies war vor rund drei Jahren nach anhaltender Kritik aus der Mannschaft entlassen worden.

Wie geht es in Sottrum nun weiter? „Wir sind auf der Suche nach einem neuen Trainer. Einen konkreten Namen haben wir aber noch nicht“, verrät Holzkamm. „Plan B ist, dass Leif (Heinsohn, bisheriger Co-Trainer, Anm. d. Red.) und der Mannschaftsrat um Eike Buckenberger und Matthias Michaelis das erst mal bis zum Sommer übernehmen.“ Die Zeit für die Umsetzung eines Plan A ist ohnehin knapp bemessen. In rund zwei Wochen startet die Vorbereitung auf die Restsaison – dann wohl erst einmal mit der internen Variante.