Sztorc sehnt gegen Hülsen den Abpfiff herbei

Von: Hendrik Denkmann

Die Vollendung des Sololaufes: In dieser Szene setzt sich Yannick Böhling (Mitte) unter anderem gegen Hülsens Bela Thölke (l.) sowie Maurice Bertram durch und schiebt den Ball an Keeper Dennis Richter vorbei ins Netz. © Denkmann

Zunächst machte der TV Sottrum das Spiel und ging mit 3:0 in Führung. Die verspielten die Gastgeber gegen Hülsen durch eigene Fehler fast noch.

Sottrum – Auch von der Bank aus nahm der kurz vorher ausgewechselte Andrej Edel weiterhin lautstark am Spielgeschehen teil. „Kommt Männer, jetzt wieder konzentrieren. Das ist unser Spiel“, rief der Routinier seinem TV Sottrum zu, nachdem der gerade den 2:3-Anschlusstreffer von Felix Wolf kassiert hatte (70.). Trotz des Weckrufes wackelte der Fußball-Bezirksligist in seinem Heimspiel weiterhin, hatte aber Glück, dass der SV Vorwärts Hülsen vor dem Tor nicht mehr zwingend genug war. So blieb es am Ende bei dem Ergebnis, nachdem die Platzherren zur Pause noch 2:0 geführt hatten.

„Die erste Halbzeit war absolut perfekt. Was hatten wir da für Chancen. Schade, dass die Jungs sich nicht belohnt haben. Alleine ,Body‘ (Yannick Böhling, Anm. d. Red.) hätte noch zwei, drei mehr machen können“, beobachtete Trainer Dariusz Sztorc. Das monierte auch Stürmer Matthias Michaelis: „Du musst mit 4:0 oder 5:0 führen, dann ist hier Ruhe.“ Jedoch scheiterte Böhling an Keeper Dennis Richter zweimal aus dem Spiel heraus (10./25.). Zudem war der schlecht getretene Elfmeter leichte Beute für Hülsens Schlussmann, der wiederum um den Lohn gebracht wurde, da Marvin Meyer den Nachschuss im Netz versenkte (20.). Bela Thölke hatte zuvor Finn Herwig zu Fall gebracht. Aber auch Sottrums Dauersprinter Böhling belohnte seinen starken Auftritt mit einem Solo durch die Hintermannschaft und dem 2:0 (37.).

Lüdemann feiert Debüt

Wie schon im ersten Durchgang zeigte Hülsens junge Mannschaft Nerven. Immer wieder fingen die Gastgeber Richters Abschläge ab und eroberten die Bälle mit ihrem Pressing von der defensiven Viererkette. So war es auch beim 3:0, als Edel Innenverteidiger Ahmed Leilo den Ball abnahm und auf Torschütze Böhling weiterleitete (55.). „Danach ist der Gegner gut zurückgekommen, aber bedingt durch unsere Fehler“, ärgerte sich Sztorc über den Ballverlust des bis dahin stark agierenden Justin Lünzmann auf Höhe der Mittellinie. Daraufhin steckte Justus Meyer auf Maurice Bertram, der Torwart Tobias Engel keine Chance ließ (64.). „Ich wollte nach den beiden Tore nur noch, dass der Schiedsrichter endlich abpfeift“, gestand Sztorc. Diesen Gefallen tat Lukas Reichelt (SG Scharmbeck-Pattensen) Sottrums Coach jedoch nicht. Der wiederum brachte in den Schlussminuten Erik Lüdemann für Böhling im rechten Mittelfeld. Es war gleichzeitig das Debüt für den 18-Jährigen, der bislang für die zweite Herren in der 2. Kreisklasse Süd aufgelaufen war und unter der Woche zweimal mittrainiert hatte. „Er hätte sich sogar belohnen können. Entweder er schiebt ihn rein oder geht am Torwart vorbei“, erklärte Sztorc. Der Youngster selbst gab zu: „Ich habe damit gerechnet, dass ich im Abseits stand. Mir wurde hinterher gesagt, dass ich das auch war. Am Ende war ich zu nervös.“ So blieb es beim 3:2. Und Sztorc, dessen Team auf Platz fünf vorrückte, zeigte sich harmonisch: „Ich gehe jetzt in die Kabine, trinke mein Bierchen und feiere die drei Punkte.“