Sylla kommt, Brendel nicht

Rotenburg - Von Vincent Wuttke. Das ist mal eine Wende. Marcel Brendel wird den Rotenburger SV nun doch nicht verstärken. Der „Wunschspieler“ von Trainer Tim Ebersbach hat seine Zusage zurückgezogen und wird nicht vom Bremenligisten FC Oberneuland kommen. Dafür hat der Fußball-Landesligist nun einen neuen Offensivallrounder im Kader. Stephane Sylla kommt vom amtierenden Landesliga-Meister MTV Eintracht Celle an die Wümme. „Die Kaderplanung ist noch nicht abgeschlossen“, sagt Ebersbach. „Einen Kracher hätte ich nun gerne noch. Das wäre auch an die Mannschaft das richtige Signal. Aber auch sonst wäre unser Kader stark.“

Er wäre noch besser, wenn Brendel wie abgemacht eingestiegen wäre. „Aber mit dem ersten Training hat er sich bei mir abgemeldet“, erklärt der Trainer. Der Stürmer hat angegeben, es aus privaten und beruflichen Gründen doch nicht zu schaffen. Das stößt an der Wümme natürlich nicht auf große Freude. Sie hätten den 31-Jährigen, der in der Jugend unter anderem für Union Berlin und den VfL Wolfsburg gespielt und Regionalliga-Erfahrung hat, gerne gehabt. „Wir werden aber keine Harakiri-Aktionen machen. Wir stehen schließlich nicht unter starkem Druck etwas machen zu müssen, weil unser Kadergerüst steht“, betont Rotenburgs sportlicher Leiter Torsten Krieg-Hasch ganz gelassen.

Beim RSV sind sie auch deshalb so ruhig, weil sie nun einen Zugang für die Offensivreihe gefunden haben. Auch Sylla bringt höherklassige Erfahrung mit und kann im Angriff flexibel eingesetzt werden. Der 27-jährige von der Elfenbeinküste hat bereits für den FC Eintracht Rheine in der Westfalenliga und für den SSV Vorsfelde in der Oberliga gespielt. Nun ist er nach Neuenkirchen gezogen, hat den RSV beim Probetraining überzeugt und zugesagt. Dabei hat Sylla eine beeindruckende Vita. Er hat bereits in Kambodscha, Malta und Thailand gespielt.

Außerdem wird Außenverteidiger Jannik Niepel fest im Landesliga-Kader bleiben. Der 19-Jährige hat bis zum Sommer in der U 19 des JFV Verden/Brunsbrock in der Niedersachsenliga gespielt. Niepel ist Rotenburger und hat Coach Ebersbach in den vergangenen Wochen überzeugt. „Er hat sich wirklich gut präsentiert“, lobt der B-Lizenz-Inhaber.

Nun soll bis zum ersten Punktspiel am 11. August gegen den SV Emmendorf im Ahe-Stadion vor allem nach einem weiteren Angreifer Ausschau gehalten werden. „Im Torabschluss haben wir vielleicht die Möglichkeit noch effektiver zu werden“, glaubt Ebersbach.