RSV tritt „zähneknirschend“ unter der Woche in Schöningen an

Von: Hendrik Denkmann

Teilen

Aufgrund des Termins unter der Woche schlagen sich die Beteiligten beim Rotenburger SV – wie hier Trainer Tim Ebersbach – die Hände über dem Kopf zusammen. © Freese

Am Mittwoch steht das Nachholspiel für den Rotenburger SV in Schöningen an. Fünf Spieler nehmen sich für die Auswärtspartie frei.

Rotenburg – 200 Kilometer liegen zwischen dem Ahe-Stadion, der Heimstätte des Rotenburger SV, und dem Elmstadion. Genau dort reisen die Oberliga-Fußballer am Mittwoch zum Nachholspiel gegen die FSV Schöningen hin. Anpfiff der Partie ist um 19.30 Uhr. „Das Schwerste wird es sein, mit dem Alltag klarzukommen. Einige der Jungs eilen von der Arbeit zum Treffpunkt. Von dort aus fahren wir mindestens zweieinhalb Stunden mit dem Bus“, erklärt Tim Ebersbach und nennt in Marcello Muniz, Joel Schallschmidt, Arthur Bossert, Jeroen Gies und Oliver Warnke fünf Akteure, die sich aufgrund des verschobenen Termins am Mittwoch und beziehungsweise oder Donnerstag Urlaub genommen haben.

Warnke weiß: „Das ist natürlich ein sportliches Programm für jeden Arbeitgeber. Für uns Spieler ist es ein Brett, das du bohren musst.“ Rotenburgs Abwehrchef gibt bei aller Kritik an der langen Auswärtsfahrt jedoch zu bedenken: „Alternativ gab es wohl eh nur andere Termine innerhalb der Woche, weil Schöningen sonst an den Wochenenden verplant war.“ So würden er und seine Teamkollegen die Fahrt „zähneknirschend hinnehmen“.

Ebersbach denkt an breitere Rotation

Aus sportlicher Sicht kommt hinzu, dass der RSV auf die „stärkste Mannschaft des Jahres 2023“ trifft, sagt Ebersbach. 22 von 27 möglichen Punkten sammelte Schöningen ein und kletterte damit zeitweise bis auf Platz vier hoch. „Ich gehe trotzdem entspannt ins Spiel. Alles, was wir mitnehmen, ist ein Bonbon“, meint Ebersbach. „Ich überlege, etwas mehr zu rotieren als sonst, um noch mal mehr Frische reinzubekommen.“ Auf Marlo Siech (Gelbsperre) und Hannes Butt (Abiklausur) kann der Coach jedoch nicht zurückgreifen.