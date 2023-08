Kreispokal: Huck beendet Horstedts Zittern gegen Walsede

Von: Matthias Freese

Lange Zeit eine enge Kiste: Walsedes Naqibullah Heidary (vorne) wird hier vom Horstedter Torschützen Hendrik Enge verfolgt. © Freese

Am Ende hat sich der favorisierte SV Horstedt in der ersten Runde des Fußball-Kreispokals doch durchgesetzt ‒ mit 3:1 gegen den FC Walsede.

Horstedt – Nach knapp 25 gespielten Minuten wollte es Fritz Vogel genau wissen: „Habt ihr euch wieder vertragen, oder nicht?“, fragte der Schiedsrichter des TV Sottrum in die Runde. Nun, bisweilen ging es am Mittwochabend zwischen dem gastgebenden SV Horstedt und dem FC Walsede schon ganz ordentlich zur Sache, aber der routinierte Mann an der Pfeife kam im Kreispokal-Spiel der beiden Rivalen aus der 1. Fußball-Kreisklasse Süd ohne Platzverweis aus. Und der Favorit setzte sich – wenngleich etwas mühsam – durch: Mit einem 3:1 (1:0) zog Horstedt in die zweite Runde ein.

„Riesenkompliment an meine Mannschaft“, betonte Walsedes Coach Rüdiger Dittmer. „Wir haben das letzte Aufgebot gehabt und haben super mitgehalten. Am Ende war Horstedt dann aber einen Tick stärker.“ Ähnlich sah es Alexander Hartwig. „Walsede hat das ordentlich gemacht, gerade Benneth von Frieling hat da als Zielspieler viel gerissen im Mittelfeld“, meinte der Horstedter Trainer anerkennend. Und er merkte an: „Wir haben wieder nicht zu unserer Linie gefunden. Am Ende war es schon verdient, es kann vorher aber auch in die andere Richtung gehen.“

Von Frieling gleicht Goldmanns Führung aus

Nachdem die Platzherren in der 31. Minute durch Lennart Goldmann in Führung gegangen waren, hatten die Walseder gerade zu Beginn der zweiten Hälfte eine starke Phase. Von Frieling scheiterte noch an Keeper Alexander Stripling (52.), doch nach einem Schubser gegen Klaas Tietjen, an dem Holger Dannigkeit und Jan-Niklas Paech beteiligt waren, gelang Walsedes Kapitän per Strafstoß das 1:1 (56.). Ein abgefälschter Schuss von Marco Kirschke segelte noch am Horstedter Kasten vorbei (74.), dann kippte die Partie zugunsten der Horstedter. Wurde Adrian Illing noch im Eins-gegen-eins von Malte Norden gestoppt (75.), flutschte Walsedes Schlussmann in der 78. Minute ein Flachschuss von Hendrik Enge durch Hände und Beine – 2:1.

Den Deckel legte der eingewechselte Tobias Huck mit dem 3:1 drauf, als er einen Illing-Freistoß, den Florian Möhle noch mit der Hacke vor das Tor brachte, reindrückte (89.). „Ich hoffe, dass die Jungs das mitnehmen, denn am Sonntag haben wir ein ganz schweres Spiel“, bemerkte Hartwig. Dann kommt es bei der SG Fintau zum Duell zweier vermeintlicher Titelanwärter.