Rotenburg - Von Matthias Freese. Die Zeit ist reif, dachte sich Nils Muche – und drückte in verbaler Form auf den imaginären Alarmbuzzer! „Mit dieser Leistung bist du mit 18 Punkten nicht gerettet. Und ich bin mir nicht sicher, ob sich jeder im Team darüber bewusst ist, dass jetzt Arsch zusammenkneifen angesagt ist“, betonte der Trainer des TuS Rotenburg. Es war nicht die 19:26 (8:13)-Heimniederlage gegen den körperlich überlegenen und überzeugend aufspielenden TV Cloppenburg, die ihn gleichermaßen verärgerte wie nachdenklich stimmte. Es war der Auftritt seiner Mannen, die in der Handball-Oberliga seit Wochen ihrer Form hinterherlaufen und 2019 noch kein gutes Spiel aufs Parkett gebracht haben.

Was Muche fordert, ist ganz einfach: „Zurück zu den Wurzeln! Wir müssen als Team zusammenwirken. Auf den Kampf, den Zusammenhalt und das schnelle Spiel kommt es an.“ Rotenburg ist quasi auf der Suche nach sich selbst, was sich augenblicklich schwierig gestaltet. Vier Verletzte tummelten sich vor dem Anpfiff unten am Spielfeldrand. Darunter mit Kreisläufer Christian Hausdorf die zentrale Figur in der Abwehrmitte und mit Jens Behrens eine ganz wichtige Alternative auf den Halbpositionen, vorne wie hinten. Hinzu kommen schwierige Trainingsbedingungen. Immer wieder fallen Einheiten aus oder müssen verlegt werden. „Das frustriert“, sagte Muche angesichts der ohnehin nur zwei angesetzten Trainingsabende. „Und das rächt sich.“

Cloppenburg geht da anders vorbereitet in die Spiele. Und dehnte sich auch nach dem Abpfiff noch gemeinsam, während die Gastgeber bereits in alle Winde verstreut waren. „Die haben eine gute körperliche Präsenz, gehen mit viel Dynamik rein und sind durchgeschwitzt“, bemerkte Muche. Elf Minuten hielt seine Wümme-Sieben dagegen, bis zum 4:4 von Lukas Misere. Doch nur selten kamen die Rotenburger zu ihrem Tempospiel, weil die Mannen von Coach Barna-Zsolt Akacsos dieses nicht zuließen. „Nach Aurich sind die für mich die stärkste Mannschaft in der Liga“, zeigte sich auch Lukas Misere beeindruckt. Der Goalgetter hatte sich übrigens schon nach 15 Minuten zwei Zeitstrafen eingehandelt und kassierte die dritte, durchaus umstrittene, neun Minuten vor dem Ende, nachdem er sein Team mit drei Treffern aus dem Rückraum auf 16:23 herangebracht hatte (49.).

Der Tabellenfünfte aus Cloppenburg demonstrierte bereits beim 8:4 in der 15. Minute seine Überlegenheit mit einem Kempa-Trick, den Niels-Uwe Hansen abschloss. Der gefürchtete Kreisläufer Ole Harms blieb zwar bei vier Treffern, dafür stach Linksaußen Vincent Saalmann mit seinen Tempogegenstößen ziemlich oft zu. Auch Spielmacher Tobias Freese war schwer zu stoppen. Hinten ging Keeper Hendrik Legler immer wieder als Sieger aus den Duellen hervor. „Man kann aber auch mal flach werfen“, kritisierte Muche.

Frühzeitig wechselte er durch, brachte Daniel Barkholdt als Rechtsaußen (12.) und Neuzugang Martin Nowakowsky auf der anderen Seite (18.). Doch die Gäste waren zu stark für diese Rotenburger Formation. „26 Gegentreffer sind noch okay, 19 Tore vorne sind es nicht“, fand Muche und zeigte sich von der körperlichen Leistungsbereitschaft einiger Spieler enttäuscht. „Es kann nicht sein, dass sich ein Sören Heyber reinhaut, sich ein Lukas Misere reinhaut – und die anderen warten nur und glauben nicht an sich.“