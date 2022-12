Stutzki freut sich auf „sportlichen Ehrgeiz“ in Jeddingen

+ © Claudia Borowka Bis zuletzt trug Jessica Stutzki (r.) noch das blaue Trikot des SV Eintracht Lüneburg III. Ab sofort streift sie sich wieder das grüne Shirt des MTV Jeddingen über. © Claudia Borowka

Die Frauen des MTV Jeddingen vermelden Rückkehrerin Jessica Stutzki als ersten Winterzugang. Zwischenzeitlich hatte die Sechserin in Lüneburg gespielt.

Jeddingen – Der Bezirksligist MTV Jeddingen vermeldet den ersten Winterzugang. Genau genommen ist es für Jessica Stutzki eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Die 25-Jährige spielte bereits in der Saison 2016/2017 und 2017/2018 für die Fußballerinnen des Vereins, damals in der Landesliga. Bis zuletzt trug sie das Trikot des SV Eintracht Lüneburg III in der Parallelstaffel. Trainer Markus Schwarz freut sich über die Verpflichtung: „Sie ist ein absoluter Kumpeltyp, menschlich ein richtig guter Charakter, und Fußball spielen kann sie auch.“

„Ich bin wieder zurück nach Jeddingen, weil das gesamte Team einfach herzlich ist. Außerdem haben sie auch den sportlichen Ehrgeiz und möchten wieder aufsteigen“, erklärt Stutzki selbst ihren Wechsel. „Ich habe ja früher schon mal in Jeddingen gespielt und habe mich da einfach von Anfang an wohl gefühlt.“ Hinzu kommt, dass sie ihre Ausbildung in Lüneburg beendet hat und wieder zurück nach Schneverdingen zieht.

Schwarz hofft auf weitere Verstärkung

Beim SV Eintracht Lüneburg bringt es Stutzki in dieser Spielzeit auf acht Einsätze sowie einen Treffer. Bis zum Sommer gehörte sie dem Landesliga-Kader des Vereins an. Zu ihren vorherigen Stationen zählen zudem Regionalligist SV Ahlerstedt/Ottendorf sowie der TuS Westerholz. In der Jugend hatte sie sich sogar zwölfmal für die U 17-Juniorinnen des Hamburger SV die Schuhe gebunden. Dabei lief sie immer im zentralen Mittelfeld auf. In Lüneburg habe sie auf der Doppelsechs den defensiveren Part übernommen, erklärt Stutzki. Ihr neuer Trainer Markus Schwarz sieht sie aber auch in der Verteidigung sowohl innen als auch außen. Er betont aber: „Sie muss natürlich auch Gas geben. Die Konkurrenz ist groß bei uns. Das ist genau das, was wir wollten.“

Weiteren Zuwachs könnte der Kader noch bekommen. „Bei einer weiteren Spielerin laufen die Gespräche“, heißt es auf der Instagram-Seite des MTV Jeddingen. Weiter wird Schwarz in der Mitteilung zitiert: „Sollten wir hier noch eine Zusage bekommen, wäre das fantastisch. An diesem Neuzugang arbeiten wir schon sehr lange – mittlerweile eine Herzensangelegenheit.“