Stüve kehrt zurück nach Heeslingen

Von: Hendrik Denkmann

Noch trägt Darvin Stüve bis zum Saisonende das Ahlerstedter Trikot. © Freese

Nach der Saison ist das Kapitel Ahlerstedt/Ottendorf für Darvin Stüve beendet. Er kehrt zurück zu seinem alten Arbeitgeber.

Heeslingen – Am Wochenende ist Darvin Stüve im Ahe-Stadion noch für seinen aktuellen Club SV Ahlerstedt/Ottendorf eingewechselt worden. Nun verkündet der Klassenrivale Heeslinger SC auf Instagram den Wechsel des 27-Jährigen zur neuen Saison in der Fußball-Oberliga. Für den Stürmer ist es eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. „Durch meine Vergangenheit ist klar, dass ich immer noch mit Heeslingen verbunden bin und einige Freunde dort habe“, begründet Stüve seinen Schritt.

„Er hat sich in den zwei Jahren in Ahlerstedt sehr gut weiterentwickelt und ist zu einem stabilen Offensivspieler in der Oberliga geworden“, urteilt Heeslingens Teammanager Steffen Lahde. Vor seinem Wechsel nach Ahlerstedt lief Stüve bereits seit der Saison 2014/2015 für seinen neuen Arbeitgeber auf.