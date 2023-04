Strukturreform: Sottrum stimmt gegen einen Regionswechsel

Von: Hendrik Denkmann, Jürgen Prütt

Alle Hände hoch: Die Handballer des TV Sottrum sind einstimmig für den Verbleib in der Region Mitte, die künftig unter anderem mit Bremen und Oldenburg fusionieren soll. © Denkmann

Die geplante Strukturreform nimmt weitere Züge an. Erste Eckdaten sind nun bekannt. Währenddessen stehen die hiesigen Vereine vor einer Entscheidung.

Rotenburg/Sottrum – Der Handballverband Niedersachsen-Bremen (HVNB) soll ab der Saison 2024/2025 nur noch aus fünf Regionen bestehen. Aktuell sind es elf. Geplant ist, dass die Delegierten die Veränderungen auf einem außerordentlichen Verbandstag am 13. Mai in Bremen beschließen. Bereits jetzt stellen sich die hiesigen Handballer zukunftsfähig auf und entscheiden sich, zu welcher Region sie künftig gehören werden. Erste Eckdaten hinsichtlich der neuen Struktur wurden zudem von den aktuellen Regions-Vorständen bei einer ersten gemeinsamen Videokonferenz festgelegt.

Geht die Reform durch, fließt die hiesige Region Mitte Niedersachsen ab der übernächsten Spielzeit mit den Regionen Bremen und Oldenburg sowie Teilen der Regionen Elbe-Weser und Ems-Jade zusammen. Nach aktuellen Planungen sollen der TV Sottrum und der TuS Rotenburg dann jedoch zur Region Lüneburger Heide gehören. Beide Vereine haben die Möglichkeit, bis zum 31. Dezember dagegen zu stimmen. Genau dies plant der Wieste-Club, wie dessen verantwortlicher Abteilungsleiter Ulf Leipnitz erklärt: „Wir werden beim Treffen im Mai einen Antrag stellen, dass wir einen Wechsel in die Region Lüneburg ablehnen. Wir haben eine Umfrage unter all unseren Trainern gemacht und hatten eine hundertprozentige Zustimmung, dass wir in der Region Mitte bleiben.“ Anders verhält es sich beim Kreisrivalen. Die Wümmestädter zögern eine Entscheidung noch heraus. „Wir haben innerhalb des Vorstandes und der Trainer Gespräche geführt. Es gibt eine Tendenz. Wir setzen uns im Mai oder Juni noch mal zusammen. Vielleicht steht die Entscheidung dann fest“, erklärt Rotenburgs Handball-Boss das Vorgehen seiner Sparte.

Lange Fahrten sollen vermieden werden

So viel ist sicher: Für die Vereine aus der Region Mitte Niedersachsen ginge es mit der Reformumsetzung zukünftig nach Westen bis an den Jadebusen und in Richtung Norden bis an die Elbmündung. Für Mannschaften unterhalb der Landesliga sollen weite Fahrtwege jedoch vermieden werden.

Ein erster Austausch der Spieltechniker auf Einladung von Mario Wittenberg fand dazu bereits vergangene Woche statt. Unterhalb der Landesliga – als höchste Spielklasse der neuen Region – favorisiert das Gremium ab der Saison 2024/2025 bei den Männern und Frauen drei Regionsoberligen und darunter mindestens drei Regionsligen. Die Staffelstärke soll zwölf Mannschaften betragen. In den Spielklassen der A- bis C-Jugend werden Zehnerstaffeln angestrebt. Die Einteilung der einzelnen Spielklassen soll nach geografischen Gesichtspunkten erfolgen, wodurch die Fahrtwege möglichst kurz gehalten werden sollen.

„Es muss etwas gemacht werden“

Ausschlaggebend ist das Thema Fahrten für eine Entscheidung der Wümmestädter allerdings nicht. „Sowohl Lüneburg als auch die Region Mitte haben von den Fahrtkosten und -wegen ungefähr dasselbe Volumen. Unsere Entscheidung hängt eher von spieltechnischen Dingen wie dem Zweitspielrecht ab“, verrät Polworth, der der Reform weiter kritisch gegenübersteht. Für Leipnitz hingegen sei diese unumgänglich: „Es muss etwas gemacht werden. Wir sehen, dass es immer weniger Vereine und Spieler gibt. Vielleicht wird es mit der Reform für die Verantwortlichen etwas leichter. Auch für die Mannschaften ist es momentan nicht schön. Die Saison geht in der Region nur noch von September bis Februar statt wie früher bis Mai.“