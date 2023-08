Stripling ist Maiers „Königstransfer“ für die neue Saison

Von: Matthias Freese

Mit der Landesliga will sich U 18-Coach Mark Maier nicht zufriedengeben. Für seine Ziele holte er Jermain Peacock, Elija Stripling, Justin Bernhard und Valencio Herter (v.l.) in sein Team. Auf dem Bild fehlt Marico Fagin. © Fabritius

Die U 18 des Rotenburger SV hat große Ziele und hat dafür ihren Kader verstärkt. Sie verliert jedoch auch ein Duo aus der letzten Saison.

Rotenburg – Im Sporthotel in Barsinghausen haben die U 18-Fußballer des Rotenburger SV am Wochenende so richtig rangeklotzt. Schließlich hat Mark Maier mit seinem Landesligisten in der bevorstehenden Saison einiges vor: „Das Ziel ist klar: Wir wollen uns in der Hinserie einspielen, um dann in der Rückserie möglichst Erster zu werden und uns für die U 19-Niedersachsenliga qualifizieren“, zeigt sich der Trainer durchaus euphorisch-optimistisch. Für dieses Unterfangen hat er seinen Kader noch einmal verstärkt.

„Ich sehe eine deutliche Qualitätssteigerung“, betont Maier. Als „Königstranfer“ bezeichnet er dabei die Verpflichtung von Elija Stripling, der vergangene Saison mit dem JFV A/O/B/H/H in der Niedersachsenliga Fünfter geworden ist und schon in der U 15 unter Felix Meyer für den RSV gespielt hatte. „Er ist schnell, körperlich präsent und hat taktisch ein gutes Spielverständnis. Der macht uns um eine Klasse besser und wird seine Tore machen“, gibt es vom Trainer bereits ordentlich Vorschusslorbeeren für den Stürmer. „Außerdem ist er menschlich ein feiner Kerl.“

Büscher zieht es „überraschend“ nach Verden

Auf der linken Seite verstärkt der auch als Innenverteidiger einsetzbare Valencio Herter die Rotenburger. Der 17-Jährige spielte vergangene Saison bereits für den TSV Etelsen in der Landesliga. „Kämpferisch und läuferisch ist er sehr stark, er haut sich in alles rein und kommt über die Leidenschaft“, sagt Maier und sieht in Herter den idealen Ersatz für Nico Büscher, der „uns überraschend in Richtung FC Verden 04 verlassen hat“. Auch Leon Haar steht dem RSV nicht mehr zur Verfügung – aus beruflichen Gründen, Ziel unbekannt. Diese Lücke könnte der noch ein Jahr jüngere Marico Fagin schließen, den Maier schon früher in der U 12 des JFV Wiedau Bothel trainierte hat. Er hat aufgrund einer Knieverletzung seit anderthalb Jahren nicht mehr gespielt, „hat ein super Spielverständnis und löst alles mit maximal zwei Kontakten“, ist der Coach vom Talent des flexiblen Offensivspielers überzeugt.

Ähnlich denkt Maier über Jermain Peacock, den er aus der eigenen U 17 jetzt hochzog. Dort war der Rechtsverteidiger einer der Leistungsträger. „Echt eine Rakete, er hat Tempo und körperlich zugelegt. Er muss nur noch am Abspiel und Torschuss arbeiten“, urteilt der Trainer.

RSV-Coach hat „noch Jungs in der Pipeline“

Einen Zweikampf um die Nummer eins dürfte es künftig auch geben, denn Stammkeeper Matthis Timm bekommt Konkurrenz durch Justin Bernhard vom TV Oyten. „Er hat dort schon in der Herren-Bezirksliga mittrainiert und ist megastark. Wir sind sehr überrascht von seiner Qualität. Er ist gerade auf der Linie sehr stark, sodass wir jetzt zwei Top-Torhüter auf Landesliga-Niveau haben“, findet Maier.

Durchaus möglich, dass die Kaderplanung noch nicht abgeschlossen ist. „Da sind noch Jungs in der Pipeline“, lässt der Coach durchblicken. Die Vorbereitung absolvierte sein Team übrigens in den ersten Wochen hauptsächlich auf der Anlage des TuS Hemsbünde. Dort fand auch das jüngste Freundschaftsspiel gegen den FC Oberneuland aus der Bremer Verbandsliga statt – 2:2 endete es. Das erste Pflichtspiel steigt am 26. August im Bezirkspokal beim Bezirksligisten JSG Elsli, ehe zum Punktspielauftakt am 2. September der JFV Unterweser in Rotenburg gastiert.