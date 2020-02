Stoll fällt noch länger aus

Scheeßel – Eigentlich war Vivien Stoll in dieser Saison als Back-up für Becky Nash unterm Korb vorgesehen. Doch ihr Medizin-Studium lässt das momentan nicht zu. Auch in der Partie beim Verfolger Alba Berlin (Sonntag, 15.30 Uhr) müssen die Zweitliga-Basketballerinnen der Avides Hurricanes auf die 19-Jährige verzichten. Mehr noch: „Sie legt erst mal eine Pause ein“, sagt Coach Christian Greve. Wie lange, das ist unklar.

Erst vier der 13 Saisonspiele hat Stoll für die Hurricanes absolviert, das letzte Anfang November. 14 Minuten stand sie immerhin durchschnittlich auf dem Feld. Erst eine Verletzung, dann Krankheit und Studium verhinderten mehr Einsätze. „Jetzt stehen viele und wichtige Prüfungen an, damit sie zum ersten Staatsexamen zugelassen wird“, hat Greve vollstes Verständnis. Und er sagt: „Wir haben uns an die Situation gewöhnt und einen Weg gefunden.“ So übernimmt oftmals Kama Griffitts die Rolle unterm Brett, wenn Nash eine Pause benötigt. Auch Louisa Moritz (krank) und Lotta Stach (mit der Schule unterwegs) fallen aus, Tuba Poyraz ist wieder dabei. maf