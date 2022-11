Stieghahn gefällt die neue Rolle als „Halbrechter“

Von: Matthias Freese

Freie Bahn für Thies Stieghahn (am Ball): Rotenburgs Youngster gelingt in dieser Szene das 24:13 – sein zweiter Treffer gegen den SV Beckdorf. © Freese

Thies Stieghahn gab sein Start-Debüt. Neben ihm überzeugten auch seine Mitspieler und bezwangen den SV Beckdorf am Ende deutlich mit 31:21.

Rotenburg – Für die Beteiligten hatte sich die Überraschung in den Übungseinheiten während der Woche angedeutet. „Ich hatte es mir schon gedacht, weil ich da im Training mehr gespielt habe“, verriet Thies Stieghahn. Doch Daniel van Frayenhove, Coach des TuS Rotenburg, beorderte den Youngster nicht nur in den rechten Rückraum, sondern beförderte ihn sogar erstmals in seine Startsieben. Eine gute Entscheidung, nicht nur wegen der zwei Treffer, die er erzielte. „Thies hat das gut gemacht auf halbrechts“, fand sein Trainer nach dem souveränen 31:21 (18:11)-Heimsieg in der Handball-Oberliga gegen den SV Beckdorf. Die Wümmestädter sprangen dadurch mit 9:11 Punkten ins Mittelfeld der Tabelle.

„Ich hatte schon im Kopf, dass es eine gute Idee ist“, meinte van Frayenhove, der Stieghahn eine Woche zuvor beim 24:24 gegen den HC Bremen gar nicht eingesetzt und dort ohnehin kaum gewechselt hatte. Doch nun durfte der 20-Jährige zeigen, dass er eine Alternative ist. Auch in der Abwehr stand er auf der Halbposition gut. „Ich bin ja Allrounder“, meinte er selbst nach dem Spiel. Ursprünglich in der Rückraummitte oder als Linksaußen eingeplant, hatte Stieghahn auch schon bei van Frayenhoves Vorgänger Nils Muche ab und zu als „Halbrechter“ agiert und findet durchaus Gefallen daran, zumal „wir in der Mitte ja Paul Schröder und Tim Kesselring fest haben“. Linkshänder Michel Misere, eigentlich Stammkraft auf der Halbposition, war noch von einer Erkältung geschwächt.

Im Anflug: Paul Schröder (am Ball) geht einfach durch die Beckdorfer Abwehr durch. © Freese

„Es hat mega Spaß gemacht. Wir haben eine überragende Abwehr gespielt und als Team eine gute Leistung gebracht“, fand Stieghahn. In der Tat lag der Schlüssel des sich früh abzeichnenden Erfolges hinten. Schwache Abschlüsse der Beckdorfer, eine zupackende und gut stehende Deckung sowie etliche Paraden von Keeper Yannick Kelm waren das gefährliche Gemisch, aus dem sich das dynamische Offensiv-Feuerwerk des TuS Rotenburg nährte. „Gerade in der Anfangsphase haben wir extrem viele Bälle über die Abwehr geholt und haben sie ein bisschen überrollt“, wusste Stieghahn. Vor allem Lukas Misere und Lars Meyer nutzten die erste Welle zu schnellen und einfachen Toren, durch die der Vorsprung bereits in der 23. Minute durch Luca Schlifelners Treffer zum 16:6 erstmals auf zehn Tore angewachsen war.

Rechtsaußen Lars Meyer (beim Wurf) spielte seine Schnelligkeit aus und kam zu vier Treffern. © Freese

Für van Frayenhove war da längst der Zeitpunkt gekommen, um durchzuwechseln. So stand mit Ausnahme von Keeper Kelm ab der 25. Minute keiner aus der Startformation mehr auf dem Feld. „Das muss auch mal sein. Das war der richtige Zeitpunkt“, betonte Rotenburgs Trainer und ergänzte: „Wir sind ja alles Oberliga-Handballer und ein Team. Vor einer Woche in Bremen konnte ich nicht viel wechseln, jetzt hat sich die Möglichkeit ergeben.“

Arbeitstag beendet: Keeper Yannick Kelm (l.) im Dialog mit Daniel van Frayenhove. © Freese

Der Lauf war damit jedoch vorerst gebremst, Beckdorf nutzte die Phase, um bis zur Pause das Resultat etwas angenehmer zu gestalten – 18:11. Nach der Pause nahm Rotenburg noch einmal Fahrt auf. Stieghahn, Kesselring und der neunfache Torschütze Chris Ole Brandt stockten mit drei Toren in Folge auf 26:13 auf (47.), ehe die Gastgeber in der Schlussphase der Partie die Beckdorfer zur Ergebniskosmetik baten.

Blau und Weiß – die Farben des TuS Rotenburg wehten beim Sieg gegen Beckdorf in der Pestalozzihalle. © Freese

Nach 50 Minuten war auch der Arbeitstag für Kelm beendet – für ihn kam Matthis Köhlmoos. Notiz am Rande: Beckdorfs Keeper Lennart Gobrecht trug sich übrigens gleich zweimal in die Torschützenliste ein, weil er bei Rotenburger Unterzahl den Ball im verwaisten Tor unterbrachte. Ansonsten waren die Kreisstader jedoch zu keiner Zeit in der Lage, um den Wümmestädtern vor gut 220 Zuschauern in der Pestalozzihalle gefährlich zu werden. Und ein gutgelaunter Daniel van Frayenhove resümierte: „5:1 Punkte aus den letzten drei Spielen – wenn es um die Wurst geht, punkten wir.“