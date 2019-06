Stemmens trauriger Abschied

Es brannte bisweilen lichterloh im Stemmer Strafraum: Hier wirft sich Keeper Florian Schirmacher (M.) noch in den Schussversuch von Karlshöfens Kenneth Böttjer (l.). Auch Kacper Jagas stellt sich in den Weg. Fotos: Freese

Stemmen - Von Matthias Freese. Erstmals seit 15 Jahren finden sich die Fußballer des TV Stemmen in der 1. Kreisklasse wieder. Im alles entscheidenden Heimspiel der Kreisliga-Relegationsrunde genügte ihnen vor 350 Zuschauern ein 1:1 (1:1) gegen den TSV Karlshöfen nicht für den Klassenerhalt. Stattdessen kehrt der von Stephan Brodtmann trainierte Vizemeister der 1. Kreisklasse Nord nun nach einjähriger Abstinenz wieder zurück und feierte mit seinen zahlreichen Fans ausgelassen auf dem Stemmer Sportplatz am Diersweg.

Nils-Ole Beckmann hatte als erster Stemmer die Fassung wiedergefunden. „Kommt, steht auf!“, forderte der Kapitän und Leader seine auf dem Boden kauernden Mitspieler auf, um sie unmittelbar danach, noch auf dem Platz, im Schlusskreis wieder aufzubauen: „Wir müssen gerade bleiben. Wir haben uns nichts vorzuwerfen und alles versucht.“ Zwei Jahre nach dem Abstieg aus dem Bezirk folgt nun aber der nächste Tiefschlag für die spielerisch und technisch in der ersten Hälfte überlegenen Schwarz-Gelben. „Die ersten 25 Minuten waren gut“, fand auch der scheidende Coach Carsten Knaak, der am Morgen aus dem Urlaub zurückgekehrt war. „Dann haben wir es aber mit hohen Bällen versucht – und die sind gegen so eine Mannschaft effektlos. In der zweiten Halbzeit kam nichts, gar nichts mehr, kein Druck“, ergänzte er treffend. Karlshöfen stellte sich in dieser intensiven und mit offenem Visier geführten Partie immer besser auf die Gastgeber ein und kam vor allem mit mehr Biss und Druck aus der Kabine. Hatte Stemmen nach der frühen Führung durch einen Schuss in den Winkel von Douglas Grun noch auf Kurs gelegen (10.) und war durch die Vorstöße von Außenverteidiger Marvin Schneider stets gefährlich, war spätestens mit dem Ausgleich von Steffen Meyer (37.) das vermeintliche Übergewicht dahin. Fortan brannte es mitunter lichterloh in Stemmens Strafraum, mehrfach klärte dabei Abwehrchef Beckmann resolut. „Das 1:1 ist für uns eher glücklich vom Spielverlauf her“, räumte Knaak ein und dachte dabei an „zwei, drei todsichere Dinger“ der Gäste.

Somit endet nun eine meist erfolgreiche Phase von zwölf Jahren in der Kreis- und drei Jahren in der Bezirksliga mit dem doch etwas überraschenden Abstieg in die 1. Kreisklasse. Erst am letzten Spieltag war Stemmen noch auf den Relegationsplatz abgerutscht. „Aber es passt zur ganzen Rückserie“, stellte Knaak fest.