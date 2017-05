Stelling wieder klar unter 40 Minuten

Sottrum - Von Matthias Freese. Georg Diettrich (LC Wechloy) und Janina Heyn (LG Buntentor Roadrunners) setzten mit ihren Siegerzeiten von 31:58 beziehungsweise 39:42 Minuten große Ausrufezeichen hinter den 23. Sottrumer Abendlauf (wir berichteten). Doch auch so mancher Lokalmatador ließ richtig aufhorchen – allen voran Carina Brettmann und Jonas Stelling (beide TV Sottrum), die beiden schnellsten Läufer eines Altkreis-Vereins.

Stelling bewältigte die zehn Kilometer in 38:30 Minuten. Eigentlich eher als Handballer für den TV Sottrum in der Landesliga unterwegs, landete er damit auf Gesamtplatz 19 – wie schon bei seinem letzten Start vor zwei Jahren, als er in 37:34 Minuten die Linie überquert hatte.

Etwas schneller war der für die LAV Zeven laufende Scheeßeler Marco Miltzlaff, der eigentlich unter 37 Minuten bleiben wollte, angesichts der hohen Luftfeuchtigkeit aber mit seinen 37:26 gut leben konnte. „Gerade auf der Brücke war es auch etwas schmierig, sodass ich da einen Schritt vorsichtiger gelaufen bin“, berichtete er und beobachtete zudem „wie einer nach dem anderen der Top-Läufer ausgestiegen“ war. So etwa auch die zunächst bei den Frauen führende Olga Köppen vom Lüneburger SV.

Zwei Brüder hatten dafür ihren Spaß – und waren auch noch ziemlich schnell unterwegs: Jan und Max Schlusnus vom TV Sottrum. Keine zwei Minuten lagen sie nachher auseinander: Jan Schlusnus lief in 40:04 Minuten kurz hinter Alexander Dautert (TV Sottrum/39:57) und noch vor Alexander Juhnke (TuS Reeßum/41:03) ein, sein Bruder nach 41:57 Minuten. „Eigentlich wollte ich auch so schnell sein wie er“, gestand Max Schlusnus. Ein kleines Familienduell? „Nein, wir laufen gemeinsam“, stellte Jan Schlusnus fest und zeigte auf das Logo auf seinem Shirt: Lauffreunde Schlusnus stand da drauf – mit der Betonung auf „Freunde“. Und zu denen gehörte mit Vater Jürgen schließlich noch ein Dritter. Der M 60-Läufer, übrigens „Erfinder“ des Sottrumer Abendlaufs, bewies mit seiner Zeit von 46:15 Minuten, wie fit er noch ist.

In der Frauenkonkurrenz lag der TV Sottrum sogar noch besser: Die 24-jährige Carina Brettmann mit 42:32 als Gesamt-Dritte und Siegerin der Frauen-Altersklasse sowie die gleichaltrige Franziska Schröder als Gesamt-Fünfte in 44:14 zeigten starke Leistungen. Carina Brettmann hatte erst vor einem Monat den Halbmarathon in Hannover in 1:40:37 Minuten absolviert.