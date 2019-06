Steingröver bricht die Euphorie – 0:3

Kirchwalsede - Von Nicolas Tréboute. Ein feiernder Gegner auf dem eigenen Platz – dieses Horror-Szenario für jeden Fußballer musste der FC Walsede nach der 0:3 (0:1)-Niederlage gegen den Bremervörder SC im Finale des Kreispokals über sich ergehen lassen. „Wir wollten da stehen“, sagte Defensivmann Torge Sdrojek, den Blick auf die Gäste gerichtet, die vor ihrem Fanblock ausgelassene Freudentänze aufführten, während auch die eine oder andere rot-grüne Rauchbombe gezündet wurde.

Dass es für den Underdog aus der 1. Fußball-Kreisklasse Süd bei seinem „Finale to Huus“ nicht zum großen Coup reichte, dafür hatte der merklich angefressene Sdrojek auch eine Erklärung parat: „Wir haben gespielt wie eine A-Jugendmannschaft.“ Bezogen war diese Aussage auf die Art und Weise, wie die Kirchwalseder gegen den keineswegs überragenden Kreisliga-Vierten ihre Gegentore kassierten. Bremervörde schaffte es bereits in der zweiten Minute, die Euphorie auf dem rappelvollen A-Platz an der Grundschule merklich einzudämmen. Während die gesamte Defensive der Gastgeber vom Kopf her noch nicht auf dem Platz zu sein schien, war Stürmer Pascal Steingröver hellwach und hämmerte das Spielgerät aus kurzer Distanz in die Maschen.

Von diesem Zeitpunkt an sorgten vor allem die mitgereisten Anhänger der Gäste für Stimmung und skandierten lautstark „Ohne den BSC wär’ hier gar nichts los.“ Sonderlich viel los war nach diesem explosiven Start allerdings tatsächlich nicht. Bei Temperaturen über 30 Grad Celsius plätscherte das Spiel gemächlich vor sich hin. Bremervörde musste nichts machen, Walsede war nicht so richtig in der Lage dazu, da auch Torjäger Benneth von Frieling ziemlich in der Luft hing.

Nach dem Seitenwechsel ging es zunächst so weiter wie zuvor, ehe ein ziemlich simples Angriffsmittel der Gäste zum Erfolg führte. Keeper Tomas Pipiska drosch den Ball planlos nach vorne, Innenverteidiger Nils Lüning verschätzte sich und Kevin Tews ließ sich allein vor dem Tor nicht zweimal bitten – 2:0 (59.).

Als wäre dieser Nackenschlag für die Elf von Trainer Uwe Henke nicht schon bitter genug, gab es zu allem Überfluss auch noch einen verletzungsbedingten Ausfall zu verkraften. Matthias Feist knickte ohne Einwirkung eines Gegenspielers um und musste auf dem Platz vom Krankenwagen abtransportiert werden. Mit einem nach oben gereckten Daumen gab der Torschütze des Walseder 3:2-Sieges im Halbfinale gegen den TSV Bülstedt/Vorwerk aber zumindest teilweise Entwarnung.

Nach der zehnminütigen Unterbrechung hätte der Kreisligist mit dem identischen Spielzug wie beim 2:0 beinahe nachgelegt, doch Steingrövers Abschluss strich am Winkel vorbei. Besser machte es Dennis Klindworth, der mit einem wuchtigen Schuss den 3:0-Endstand erzielte (90.). „Wir waren zu verkrampft und nervös. Zudem haben wir Bremervörde zwei von drei Toren geschenkt“, haderte Trainer Henke: „Die Spieler sind natürlich sehr enttäuscht. So eine Möglichkeit bekommt man nicht immer.“