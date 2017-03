Matthias Michaelis: „Stehen uns selbst im Weg“

Sottrum - Von Mareike Ludwig. Für Matthias Michaelis könnte es nicht besser laufen: Mit den Kreisliga-Fußballern des TV Sottrum liegt er auf dem zweiten Platz, in der Torjägerliste steht der 28-jährige Angreifer mit seinen 15 Treffern sogar ganz oben. Ob der Aufstieg schon Thema ist und warum Michaelis nicht so leicht Training schwänzen kann, verrät der Sottrumer im Interview.

Herr Michaelis, mit 29 Punkten ist Ihr Team derzeit auf dem Aufstiegsrelegationsrang. Wann sprechen Sie über die Bezirksliga?

Matthias Michaelis: So schnell nicht. Wir standen in der Vergangenheit schon oft davor und haben es doch nicht geschafft. Daher rede ich nicht mehr darüber.

Das Potenzial ist aber vorhanden, oder?

Michaelis: Auf jeden Fall. Mit dem Kader muss der Aufstieg drin sein. Meistens stehen wir uns leider selbst im Weg.

So wie zum Ende der Hinrunde beim 3:3 gegen den direkten Konkurrenten Heeslinger SC II?

Michaelis: Genau. Da haben wir schon 3:0 geführt und geben den Sieg noch aus der Hand. Die typische Sottrum-Krankheit.

An Ihnen liegt es nicht, schließlich haben Sie in zwölf Spielen 15 Tore geschossen.

Michaelis: Ich bin wirklich zufrieden. Mittlerweile bin ich in dem Alter, wo ich weiß, dass es nicht nur darauf ankommt. Ich lege die Dinger auch gerne auf.

Im Sturm kommt mit Andrej Edel, der seine sechsmonatige Sperre abgesessen hat, ab Sonntag ein weiterer Spieler dazu. Fürchten Sie um Ihren Stammplatz?

Michaelis: Jetzt haben wir noch mehr Möglichkeiten. Das heißt, alle müssen sich im Training noch mehr beweisen. Schauen wir mal, wie der Coach aufstellt. Bis jetzt war ich immer gesetzt, sollte ich draußen bleiben, wäre ich schon angefressen.

Wie sieht denn Ihre Trainingsstatistik aus. Können Sie damit auftrumpfen?

Michaelis: Geht so. Ich bin gerade umgezogen und konnte nicht so viel trainieren. Da ich mit unserem Trainer in der gleichen Firma arbeite, kann ich schlecht schwänzen. Das würde sofort auffallen, wenn ich sage, ich muss länger arbeiten. Wir haben schließlich eine Fahrgemeinschaft (lacht).

Michaelis’ Tipps

TSV Gr. Meckelsen - MTSV Selsingen 1:1

MTV Elm - TSV Gnarrenburg 0:2

TV Sottrum - RW Scheeßel 2:0

TSV Karlshöfen - TuS Westerholz 2:1

SV Ippensen - TuS Tarmstedt 2:2

FC Ostereistedt/R. - VfL Visselhövede 2:1

Vergangene Woche lag Marvin Bénet (TuS Westerholz) einmal von der Tendenz richtig.