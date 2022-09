Rotenburgs Kapitän Stefan Denker nach Trainingscrash genäht

Von: Matthias Freese

Nach einem Crash an der Augenbraue genäht: Kapitän Stefan Denker. © Freese

Der Rotenburger SV reist am Sonntag zum Aufsteiger TSV Pattensen und will dort den zweiten Dreier der noch recht jungen Saison einfahren.

Rotenburg – Schockmoment im Training: Am Dienstag musste beim Rotenburger SV der Rettungswagen vorfahren, da Kapitän Stefan Denker – nach seiner Fuß-OP gerade erst wieder voll eingestiegen – mit einem Gastspieler zusammengerasselt war. Beide mussten am Kopf genäht werden, Denker mit „vier, fünf Stichen an der Augenbraue“, wie Coach Tim Ebersbach berichtete. Einfluss auf die Partie der Fußball-Oberliga beim Aufsteiger TSV Pattensen dürfte der Vorfall nicht haben, denn ein Denker-Einsatz war für Sonntag (15 Uhr) ohnehin noch nicht geplant.

Nach fünf Punkten aus den ersten fünf Spielen weiß auch Ebersbach, dass jetzt die Spiele kommen, in denen der RSV nicht mehr der Underdog ist. „Auch wenn es gute Aufsteiger sind, haben wir den Anspruch, einen oder drei Punkte mitzunehmen“, betont der Trainer. Aus der vergangenen Saison kennt sein Team noch Pattensens Stürmer Sören Vespermann, weil der damals bei BW Tündern der beste Akteur war. Auch der RSV stand im Sommer mit ihm in Kontakt.

Pattensens Vespermann kennt der RSV bereits gut

Ebersbach ist jedenfalls positiv gestimmt, dass es südlich von Hannover mit dem zweiten Saisonsieg klappen könnte. „Wir hatten ein bärenstarkes Abschlusstraining, da waren alle sehr präsent“, betont er. „Und wir haben ein, zwei Erkenntnisse gesammelt und wissen, wo wir Pattensen knacken können.“ Dabei gebe es in der Startelf möglicherweise „ein bis drei Veränderungen“ gegenüber dem 1:1 gegen den SC Spelle-Venhaus.