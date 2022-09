Stadt ehrt Schröder, Aerobic-Sportlerinnen und Lebenshilfe-Schwimmer

Von: Hendrik Denkmann

Teilen

Zum zweiten Mal: Im Beisein von Bürgermeister Torsten Oestmann schrieb Jasper Schröder (r.) seinen Namen ins Gästebuch der Stadt Rotenburg. © Denkmann

Die Stadt hat einen Einzelsportler und zwei Gruppen für ihre Leistungen in diesem Jahr geehrt. Bürgermeister Torsten Oestmann sprach von einem „Rotenburger Medaillenregen“.

Rotenburg – Der Name „Jasper Schröder“ steht nun bereits zweimal im Gästebuch der Stadt Rotenburg. Als das Radsporttalent sich im vergangenen Jahr das erste Mal als Deutscher Meister in der Einerverfolgung eintrug, war er noch gar nicht so richtig darauf vorbereitet, sagte er. Und auch beim zweiten Mal „war es jetzt keine Routine“, gab er zu. Umso größer sei die Freude beim 17-Jährigen, dass ihm die Ehrung durch Bürgermeister Torsten Oestmann nach den diversen Medaillen bei nationalen Wettkämpfen sowie bei der Welt- und Europameisterschaft der Junioren erneut zuteilwurde.

Silber mit der Mannschaft und Bronze im Madison bei der WM in Tel Aviv, Silber in der Teamverfolgung bei der EM im portugiesischen Anadia, Deutscher Meister in der Einerverfolgung sowie Vize mit der Mannschaft – Schröders Erfolgsliste in diesem Jahr ist lang.

Erfolgreich bei der Heim-DM: Die beiden Trainerinnen Maike Niederschulte (l.) und Alicia Koppe (2.v.l.) waren stolz auf ihre Rotenburger Athletinnen Sophie Rothammel, Letizia Gerla, Beate Pinke, Anna Falamov, Charlotte Müller, Annika Gerla und Sophia Enns (v.l.). © Denkmann

Ähnlich verlief die Aerobic-DM, die der TuS Rotenburg in der Pestalozzihalle ausrichtete. Die Bilanz: Acht Athletinnen gewannen insgesamt 19 Medaillen. Am erfolgreichsten schnitt Sophia Enns mit drei Goldmedaillen ab, gefolgt von Annika Gerla und Charlotte Müller mit je zwei sowie einer silbernen. Der Dank des Bürgermeisters galt in seiner Rede auch den beiden Trainerinnen Alicia Koppe und Maike Niederschulte, die wiederum positiv in die Zukunft blickt: „Wir können übrigens auch nicht über unseren Nachwuchs klagen. Wir haben da 60 bis 70 Kleine rumhüpfen und hoffen, dass von denen mal fünf, sechs Erfolgreiche oben abfallen.“

Nach dem Oktett wendete sich Oestmann der zweiten Gruppe zu. Die Schwimmer der Lebenshilfe Rotenburg-Verden hatten im Juni an den Special Olympics in Berlin teilgenommen und mehr als nur einen gesamten Medaillensatz abgeräumt. Je dreimal Gold und Silber sowie einmal Bronze hatten auf der Habenseite gestanden. Neben ihren Teamkollegen Sabrina Metz, Rolf Brandt, Sven Elmers, Vanessa Diana und Matthias Haack stehend war Nathalie Kuhnke zwar die Kleinste, ihre Freude über die Ehrung an diesem Abend dafür am größten. „Oh yes“, kommentierte die Goldmedaillengewinnerin mit zwei hochgerissenen Armen, als Oestmann sie aufrief. Angesichts der Ausbeute aller Sportler schwärmte der Bürgermeister von einem „Rotenburger Medaillenregen“.

Sechs geehrte Sportler: Die Special Olympics-Teilnehmer Nathalie Kuhnke, Rolf Brandt, Sven Elmers, Sabrina Metz, Matthias Haack und Vanessa Diana (v.l.) präsentierten ihre Medaillen. © Denkmann

Einen großen Anteil daran hatte auch Schröder, dessen Besuch in der Heimat dafür umso kürzer ausfiel. „Ich bin Montag aus Belgien zurückgekommen, war dann Dienstagmorgen in der Schule und bin danach nach Rotenburg“, erzählte der Athlet des RC Blau-Geld Langenhagen, der bereits am Abend die Rückreise ins Sportinternat nach Hannover antrat. „Schule muss ja auch sein. Letztes Jahr hatte ich 40 Prozent Fehlzeit. Da musste ich natürlich viel nachholen“, erinnerte er sich und ahnte: „Jetzt bin ich in der Oberstufe, da wird das natürlich noch mal mehr.“

Zumindest das Rennen am Wochenende ist bei ihm direkt vor der Haustür. Eine lange Anreise steht Schröder erst in der Woche darauf bevor, wenn es für einige Tage ins schweizerische Aigle geht. Danach geht es erst Mitte Dezember mit der Deutschen Meisterschaft im Omnium weiter. „Dazwischen ist erst mal Off-Season. Das wird sicherlich auch mal ganz schön“, gab der Geehrte zu.