Basketballerin ist wieder für das U 15-Nationalteam nominiert

Rotenburg - Von Vincent Wuttke. Eigentlich wollte Lotta Stach in den Sommerferien entspannen und noch ein wenig vor der anstehenden Saison bei den Avides Hurricanes durchatmen. Doch nach einigen Tagen war es für die 15-Jährige vorbei mit dem Abschalten. Die Buchholzerin ist zum Nordseecup der U 15-Nationalmannschaften im dänischen Vejen eingeladen.

„Ich habe mich natürlich riesig darüber gefreut“, ist die Nominierung für Stach nicht selbstverständlich, obwohl sie schon Mitte Juni erstmals zu Freundschaftsspielen gegen Litauen eingeladen war. Am 8. August geht es von Hamburg aus per Bus zum Turnierort. Dort stehen Begegnungen gegen Schweden, Dänemark und die Niederlande an. „Ich freue mich natürlich darauf, das Team wiederzusehen“, sagt das Talent.

Stach will mehr Verantwortung übernehmen

Für die Begegnungen will Stach optimal vorbereitet sein, und so war es nach der Einladung schnell vorbei mit dem Beinehochlegen. Stattdessen begann sie mit Ausdauer- und Schnelligkeitstraining. So nutzte sie die Umgebung auch aus zu Bergläufen und Übungen im Wasser – und zwar nicht allein. Denn ihre ältere Schwester Emma war stets mit dabei. Die 20-Jährige hat mit ihrem College Team der Gonzaga Bulldogs Saisonpause und hat die Chance genutzt, um aus dem US-amerikanischen Spokane zu ihrer Familie zu fliegen. Aber auch für sie gilt, ausruhen kann man sich später. Die ehemalige Spielerin der Avides Hurricanes bereitet sich aktuell auf einen Lehrgang mit der Damen-Nationalmannschaft vom 21. bis 30. Juli in Kienbaum vor. „Wir haben auch viele Stabilitätsübungen zusammen gemacht“, meint Lotta Stach, die ihr Trainingspensum nun weiter anziehen will. „Jetzt geht die Arbeit mit dem Ball wieder los, die ich auch teilweise mit Emma zusammen mache.“

Für die Reise nach Dänemark hat sich die Schülerin schließlich einiges vorgenommen. „Mein Ziel ist es, mich vor allem darin weiterzuentwickeln, noch mehr Verantwortung in der Offense zu übernehmen“, sagt Stach. Sie kann den Beginn ihrer Premierensaison bei den Avides Hurricanes in der zweiten Damen-Bundesliga nun kaum noch erwarten. „Meine Motivation ist weiter gestiegen“, erklärt sie. Und bis zum Start der kommenden Spielzeit finden sich noch ein paar Tage zum Ausruhen.