Stach glänzt im Nationaltrikot

Rotenburg - Viel besser hätte das Debüt nicht laufen können. Gleich bei ihren ersten drei Einsätzen im Deutschland-Dress stand Basketball-Talent Lotta Stach von den Hurricanes stets in der Starting-Five und brachte es auf insgesamt 25 Punkte – damit war die 15-Jährige eine der besten Scorerin.

Die Buchholzerin hatte es in den Zwölfer-Kader der U 15-Nationalmannschaft geschafft und war am Wochenende beim Länder-Turnier im litauischen Kaunas dabei. Zwei Siege gegen Polen und Tschechien sowie eine Niederlage gegen Gastgeber Litauen standen für das Team von Bundestrainerin Janet Fowler-Michel am Ende zu Buche.

„Die Länderspiele waren richtig gut. Es war für mich eine tolle Erfahrung, dass ich dabei sein durfte“, erzählte Lotta Stach während der Rückreise aus Litauen. Viel Zeit zum Ausruhen bleibt der 15-Jährigen in der Heimat aber nicht, schließlich geht es bereits am Freitag mit dem Niedersachsenkader weiter nach Berlin zu einem Turnier. „Danach habe ich dann aber erstmal endlich Ferien und fahre in den Urlaub. Das wird auch Zeit“, so Stach.

In Kaunas stand zum Auftakt das Spiel gegen Polens Auswahl an. Mit 82:47 (35:27) dominierten die Deutschen die Konkurrrenz aus dem Nachbarland. In den ersten Minuten erspielten sich Stach und Co. leichte Vorteile und führten nach fünf Minuten mit 11:6. Nun agierten beide Teams auf Augenhöhe. Mit 35:27 ging es in Kabine. Die Halbzeitansprache von Janet Fowler-Michel schien Früchte zu tragen, denn mit einem wahren Offense-Feuerwerk von 28:9 schaffte der deutsche Nachwuchs schnell klare Verhältnisse. „Ich bin von der Energie und der Einstellung aller Spielerinnen sehr beeindruckt“, wird die Bundestrainerin auf der Homepage des Deutschen Basketball Bundes (DBB) zitiert. Lotta Stach kam in ihren rund 18 Minuten auf elf Punkte. „Damit hatte ich gar nicht gerechnet und bin natürlich zufrieden. Ich muss in der Offense aber noch sicherer werden“, räumte sie ein.

Überzeugend vorne wie hinten

In der zweiten Partie gegen Tschechien durfte Stach wieder von Beginn an auflaufen und überzeugte erneut sowohl in der Abwehr als auch im Angriff. Zahlreiche Steals und Rebounds verbuchte die 15-Jährige auf ihrem Konto. „Echt toll, dass Lotta auf beiden Seiten so stark ist. Mir war aber klar, dass sie das Potenzial für die Nationalmannschaft hat. Lotta ist athletisch und physisch eine sehr gute Spielerin“, lobte Hurricanes-Coach Tomas Holesovsky seinen Schützling. Letztlich steuerte Stach zum 56:41 (22:21) vier Punkte bei.

Gegen Gastgeber Litauen ging es schließlich nach den beiden Siegen um den Turniersieg. Stach, die wieder zur Anfangsformation zählte und zehn Punkte markierte, bekam mit 30 Minuten die meisten Anteile aller Spielerinnen. Letztlich konnte sie mit der U 15 aber die 55:69 (33:40)-Niederlage nicht verhindern. „Die litauische Mannschaft hat verdient gewonnen. Sie hat gezeigt, dass sie in den Bereichen Aggressivität und Energie auf diesem internationalen Top-Niveau einen Schritt weiter ist“, gestand die Bundestrainerin.

Trotz der Abschluss-Niederlage zog Stach ein positives Fazit des Abenteuers: „Es waren richtig coole Tage, wir haben ein tolles Team. Ich nehme auf jeden Fall viele Erfahrungen aus dem Turnier mit nach Hause.“

