St. Pauli beim Test in Rotenburg vom Winde verweht

Von: Hendrik Denkmann

Der Ex-Werderaner Johannes Eggestein (rechts, gegen Fabian Herbst) war vor allem im zweiten Durchgang auffälligster Akteur des FC St. Pauli. © Freese

Es war das Testspiel zweier B-Formationen, in denen Zweitligist St. Pauli deutlich mit 0:4 gegen den VfB Oldenburg in Rotenburg verlor.

Rotenburg – Nachdem Marc Stendera vom VfB Oldenburg ein großes Stück Rasen auf Platz eins des Sportgeländes „In der Ahe“ bei einer Abwehraktion rausgegrätscht hatte, mimte Johannes Eggestein vom FC St. Pauli den Platzwart und trat das abgetrennte Stück provisorisch in den Boden zurück. Es war im Testspiel, das überraschend mit 4:0 (3:0) für den Drittligisten gegen den Zweitligisten aus Hamburg endete, eine Szene mit doppeltem Symbolcharakter. Einerseits rissen die Oldenburger immer wieder Löcher in St. Paulis Abwehr, andererseits leiden die Plätze an der Wümme aktuell besonders.

Noch im Vorfeld des Testspieles zwischen den B-Formationen beider Profiteams hatte Peter Grewe, der Vorsitzende des Rotenburger SV, hinterfragt, warum „für so etwas die Plätze in Anspruch genommen werden“. Auch St. Pauli-Coach Fabian Hürzeler sprach nach der Partie von „einem immer schlechter werdenden Rasen“ – doch die Gäste hatten ihn sich ja ausgewählt. Der Platz war auf Wunsch Ende vergangener Woche sogar auf zwei Zentimeter gekürzt und während der 90 Minuten ordentlich in Mitleidenschaft gezogen worden. Da tat auch der kurz vor der Halbzeit einsetzende Regen sein Übriges.

Mit der Erfahrung aus 78 Erstligaspielen macht Oldenburgs Marc Stendera (vorne) den Weg für St. Paulis englischen Neuzugang Oladapo Afolayan (links) zu. © Freese

Bis dahin führte der vermeintliche Underdog bereits mit 3:0. Zwar hatte der Zweitligist mehr Ballbesitz, die Chancen verwerteten aber die Oldenburger. Patrick Hasenhüttl erzielte die Führung (12.). Nur 60 Sekunden später stand es bereits 2:0, nachdem Kebba Badjie nach Stendera-Vorlage Gegenspieler Afeez Aremu alt aussehen lassen und den Ball aus spitzem Winkel in die kurze Ecke gedroschen hatte. Erst jetzt nahm der Druck der Braun-Weißen zu. Die beste Möglichkeit, ein Kopfball von Eggestein, fischte Keeper Felix Dornebusch mit einer Glanzparade noch aus dem Winkel (27.). Hürzeler fand später auch aufgrund dieser Aktion lobende Worte für den Oldenburger: „Deren Torwart hat einen Sahnetag erlebt, von uns war es aber auch nicht gut.“ Er verstehe die Situation der Ersatzspieler, die im Testspiel ihre Chance bekamen, sich zu zeigen. „Aber trotzdem erwarte ich dann eine gewisse Einstellung. Das hat der ein oder andere nicht an den Tag gelegt.“ Die Stammkräfte vom Nürnberg-Spiel waren gleich in Hamburg geblieben.

Bis zum Pausenpfiff erhöhte noch Jakob Bookjans (42.). Während die Oldenburger kurz darauf in Kabine acht und die Hamburger in Umkleide eins verschwanden, suchte ein Großteil der 160 Zuschauer im Sportlerheim 1919 Zuflucht vor dem Regen und dem starken Wind. Nach der Partie, in der Rafael Brand auf 4:0 erhöhte (79.), versammelten sich die Fans beider Vereine dieses Mal vor dem Kabinentrakt, um sich noch Autogramme abzuholen und Fotos mit den Spielern zu machen. Die wiederum nahmen sich die Zeit.

Oldenburgs Marten Schmidt (l.) klärt vor Elias Saad (verdeckt) und Lars Ritzka zusammen mit Pascal Richter. © Freese

„Das war für uns sehr erkenntnisreich. Auf jeden Fall muss ich das jetzt nicht jede Woche machen. Hin und wieder werden wir aber mal so ein Spiel einstreuen, damit auch die Spieler, die im Moment nicht in der Startelf sind, zu Spielpraxis kommen“, erklärte Hürzeler. Und er betonte: „Es gab jetzt keinen bestimmten Grund, dass das Spiel in Rotenburg stattgefunden hat.“