SSV Wittorf: Meyer hat die Kreisliga vor Augen

Von: Manfred Krause

Florian Meyer (l.) und Harm Bargfrede pfeifen ab sofort für den SSV Wittorf. © Krause

Florian Meyer und Harm Bargfrede haben den Schiedsrichterschein gemacht. Die Wittorfer haben neben ihrem eigenen Ziel auch einen konkreten Wunsch.

Wittorf – Luxusproblem beim SSV Wittorf: Der Verein hatte mit drei Schiedsrichtern bereits die vom Fußball-Kreis vorgeschriebenen Auflagen erfüllt. Doch mit den neuen Referees Florian Meyer und Harm Bargfrede liegt er nun über dem Soll. Die Lizenz erlangten die beiden Wittorfer Eigengewächse beim jüngsten Lehrgang in Selsingen. So stellte auch der abschließende Test mit 30 Fragen für das Duo keine Hürde dar. „Florian war fehlerlos, ich habe einmal daneben gelegen“, verrät der 25-jährige Bargfrede, der an der Universität in Lüneburg Grundschullehramt studiert.

Mit den beiden Wittorfern nahmen sechs weitere Anwärter teil. Fünf davon kamen durch, einer schaffte den Test nicht. „Das war eine sehr heterogene Gruppe, die super mitgearbeitet und sich eingebracht hat“, lobt Lehrwart Calvin Dieckhoff. Aus seiner Erfahrung als Landesliga-Schiedsrichter gab er zu den 17 Regeln Tipps und Anregungen weiter. „Die Regel zwölf ,Fouls und sonstiges Fehlverhalten‘ ist schon sehr vielfältig. Da gibt es in der Praxis gewisse Ermessensspielräume. Ist nicht ganz einfach. Doch auch das muss man erst einmal lernen“, meint Bargfrede.

Vielseitiges ehrenamtliches Engagement

Die Diskussionen um die Auslegungen des immer wieder modifizierten Regelwerkes sind nicht nur im Profibereich abendfüllend. Daher würde sich das Wittorfer Duo einen Schiedsrichterlehrgang für Spieler und Trainer wünschen. „Wer sich mit den Regeln auskennt, kann auch die Entscheidungen der Schiedsrichter während der Spiele besser nachvollziehen. Und jeder würde vieles mit anderen Augen sehen und keinen Stress aufkommen lassen“, weiß Meyer.

Der 25-Jährige steht genau wie sein guter Freund hinter dem Ehrenamt und bringt sich im Verein ein. So engagiert sich Bargfrede beim Bezirksligisten VfL Visselhövede als Co-Trainer, spielt in der Reserve der SG Schwitschen/Wittorf und trainiert noch die U 10 der JSG Heidetor.

Sieben Neue für den Kreis Rotenburg Harm Bargfrede, Florian Meyer (bei SSV Wittorf), André Siegemund (TV Hassendorf), Sven Harz (FC Nordheide), Jonas Michaelis (TuS Tarmstedt), Lian Hoffmann (FC Ostereistedt/Rhade), Cedric Steffens (MTV Wilstedt).

„Ich kann nicht nur herumsitzen, muss mich einfach engagieren und versuche in meiner Freizeit, soviel wie möglich unter einen Hut zu bringen“, erklärt Bargfrede und weiß um den ähnlichen Ehrgeiz von Meyer: „Wir kennen uns seit der Kindergartenzeit und sind auf einer Wellenlänge. Florian würde am liebsten morgen sein erstes Spiel pfeifen und schnell den Aufstieg schaffen.“ Wie ein schneller Aufstieg ausschauen könnte, hinterfragte Meyer bereits während der Ausbildungseinheiten. „Das kann man in einer Saison schaffen. Man muss halt gute Leistungen bringen“, antwortete ihm Lehrwart Sascha Börsdamm.

Damit ist alles für den Kicker aus der 3. Kreisklasse angerichtet. „Fußball bleibt schon mein Hobby Nummer eins, doch die Schiedsrichterei werde ich intensiv betreiben. Vielleicht schaffe ich es, nach nur einer Saison und der entsprechenden Prüfung in der Kreisliga zu pfeifen. Das ist und bleibt mein Ziel“, betont Meyer. Jungs aus diesem Holz „geschnitzt“ würde sich Schiri-Boss Mats Baur noch vermehrt wünschen. Das Achter-Teilnehmerfeld sei total überschaubar und deutlich zu gering gewesen. „Wir betreiben einen sehr hohen Aufwand, was Werbung, Öffentlichkeitsarbeit oder Angebote in Richtung der Vereine angeht. Da würde ich mir schon eine größere Wahrnehmung wünschen“, gibt Baur zu.