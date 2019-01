Traumtor bringt Scheeßels Routinier an die Torwand des ZDF-Sportstudios

Sprenger fordert Streich

In der Kreisliga ist Mike Sprenger (l.) eine Stammkraft bei RW Scheeßel (hier im Duell mit dem Visselhöveder Kai Jager). Nun hat der Sechser auch seinen Auftritt im „Aktuellen Sportstudio" des ZDF.

Scheeßel - Von Matthias Freese. Drei unten, drei oben: „Ich spüre schon einen gewissen Druck, es gucken ja viele zu“, gesteht Mike Sprenger, Kreisliga-Fußballer des SV Rot-Weiß Scheeßel. Er hat am Samstagabend ab 23 Uhr seinen großen Auftritt. Im „Aktuellen Sportstudio“ des ZDF, moderiert von Katrin Müller-Hohenstein, tritt er an der legendären Torwand als Herausforderer von Studiogast Christian Streich, Trainer des Bundesligisten SC Freiburg, an. Möglich machte das sein Traumtor beim 4:2-Sieg gegen den MTSV Selsingen am 21. Oktober.