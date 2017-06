Lukas und Michel Misere vom TuS Rotenburg: Die Sportverrückten

Rotenburg - Von Vincent Wuttke. Der eine trägt eine Cap, Pullover, lässige Hose und Turnschuhe. Der andere dagegen Hemd, Jeans, Schnürschuhe und eine Brille. Kurzum, der Kleidungsstil von Michel und Lukas Misere ähnelt sich wenig.

Doch so verschieden, wie es die Kleidung vermuten lässt, sind die Brüder und Spieler der Handball-Herren des TuS Rotenburg nicht – im Gegenteil. Klar ist, Michel ist der etwas Zurückhaltendere, ohne schüchtern zu sein. Lukas kommt schon eher aus sich heraus. „Stimmt, ich bin der Ruhigere“, bemerkt Michel. „Vor allem auf dem Platz.“ Damit hat er aber augenscheinlich kein Problem und lehnt sich zurück.

Nur eines kann der 18-Jährige, der knapp zehn Zentimeter größer als Lukas ist, überhaupt nicht ab. „Er kann schlecht verlieren und beschäftigt sich definitiv länger als ich mit Niederlagen“, sagt Lukas lachend, während sein Bruder zustimmend nickt. Trotzdem hat sich das Duo natürlich oft gemeinsam die Zeit zu Hause vertrieben und sich duelliert, zum Beispiel beim Fußball. „Sport ist bei uns eh ein ganz großes Thema“, sagt Michel. Sein Bruder kickte zu Jugendzeiten noch bei der JSG KAWU.

Sport auf allen Kanälen

Was auch im Fernsehen an Sport gezeigt wird, Miseres gucken es sich an. Da ist es klar, dass sie auch ein Sky-Abo im Elternhaus haben. „Ich interessiere mich echt für alles Sportliche. Vor allem auch für Basketball“, verrät der etwas Dunkelhaarigere der Handball-Cracks. An erster Stelle neben ihrem eigenen Sport steht aber der Fußball, und da gehen die Vereins-Geschmäcker auseinander.

Während Lukas zum SV Werder Bremen hält („Weil die einen bezaubernden Ball spielen“), ist Michel Anhänger des VfB Stuttgart und weiß selbst gar nicht so genau, weshalb. „Als ich acht war, bin ich es einfach geworden“, sagt er. Früher waren sie bis zum Rückzug des HSV Hamburg aus der Handball-Bundesliga Stammgäste in der Arena. Sofern es die Zeit zulässt, fahren die Brüder am Wochenende nun gerne ins Weserstadion. „Zuletzt ging es aber nicht mehr so oft, weil wir samstags meistens selbst gespielt haben“, erklärt Lukas, der dann nach Abpfiff der eigenen Partie sofort auf seinem Handy nach den Ergebnissen schaut.

Apropos: Da Michel mit seinen 18 Jahren im Moment vier Jahre jünger ist als Lukas, schaut er zu seinem Bruder auf. „Er hat in seinem Leben mehr erreicht als ich, weil er einen besseren Schulabschluss, ausgelernt und einen coolen Audi A3 hat“, sagt er. Demnächst fängt der 1,99 Meter große Rotenburger seine Ausbildung zum Heilerziehungspfleger bei den Rotenburger Werken an.

Ab ins Berufsleben

Sein älterer Bruder ist mittlerweile Groß- und Außenhandelskaufmann – während Michel die Sache mit dem Autofahren etwas lockerer sieht und noch keinen Führerschein hat. „Bis zu meinem 19. Geburtstag möchte ich den aber haben. Angemeldet bin ich inzwischen“, sagt der Schlacks. „Na ja, zumindest bis Ende des Jahres“, fügt er lachend an.

Übrigens hat es Michel früh ausgenutzt, dass er seinen Bruder von der Größe schnell eingeholt hat und sich gerne am Kleiderschrank im Nebenzimmer bedient. „Das, was ich so brauchte, wie eine Sonnenbrille zum Beispiel“, meint er scherzend. Das ist für Lukas aber keine Überraschung: „Ich wusste das schon.“ Nun, wo Lukas vor zwei Monaten zuhause ausgezogen ist, hat Michel noch mehr Freiräume.

„In Lukas’ Zimmer schaue ich immer fern“, so der etwas Introvertierte, der sich noch genau daran erinnern kann, wie sich der ältere Bruder in einem Cuxhaven-Urlaub in der Kindheit mal das Knie aufgeschlagen hatte und ins Krankenhaus musste. „Ich wollte über einen Zaun springen, das habe ich auch geschafft. Ich bin aber hängen geblieben und auf Steine gefallen“, fällt der Unfall nun auch Lukas wieder ein.

Ehrgeiz beim Handball ist groß

Bei einem Thema legt Michel seine Zurückhaltung ziemlich schnell ab: Handball. So hat er auch ein ehrgeiziges Ziel für seine erste richtige Spielzeit im Herrenbereich, nachdem er in der vergangnen Saison nur manchmal ausgeholfen hatte. „Ich will Meister in der Oberliga werden“, haut er raus und überrascht damit seinen Bruder ein wenig. „Wenn wir zwischen den Plätzen acht und zehn landen, ist es schon okay für uns“, fügt Lukas schnell hinten an.

Nun, wo sie in einer Mannschaft spielen, wird es aber weiterhin keine Streitereien geben. „Um die Position ja schon eh nicht“, sagt Michel, Rückraumspieler und Linkshänder. Lukas ist auf dem Feld als Linksaußen und Rechtshänder kein Kontrahent. „Es freut mich, dass er jetzt fest mit in der Mannschaft ist“, erklärt Lukas. Und als Konkurrenten sehen sich Miseres ohnehin nicht.