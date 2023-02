Sporttotal: Keine Livebilder mehr aus Rotenburg

Von: Matthias Freese

Teilen

Schon ein wenig in die Jahre gekommen: Die Sporttotal-Kamera lieferte seit Anfang 2019 Bilder aus dem Ahe-Stadion. Ab dem Sommer ist Schluss damit. © Freese

Der Rotenburger SV reagiert auf die Kündigung und drastische Preiserhöhung von Sporttotal. Der Verein denkt nun über eine alternative Lösung nach.

Rotenburg – Seit vier Jahren liefert die 180-Grad-Kamera, die da oberhalb der nicht überdachten Tribüne des Ahe-Stadions „wacht“, mal mehr, mal weniger zuverlässig Live-Bilder von den Spielen des Rotenburger SV. Ab dem Sommer ist damit Schluss! Der Fußball-Oberligist reagiert auf die drastische Preiserhöhung des Dienstleisters Sporttotal.tv und verzichtet auf den Abschluss eines neuen Vertrages. „Wir werden es erst mal nicht machen“, sagt Peter Grewe, Vorsitzender des RSV. Geschäftsführer Joschka Kleber ergänzt: „Den geforderten Preis werden wir jedenfalls nicht bezahlen.“

Der Rotenburger SV lässt, wie die Mehrheit der Oberliga-Konkurrenz, via Sporttotal.tv die Spiele im Internet streamen. Eingebettet ist der Link auch bei www.fussball.de. Bisher kostet das System die Vereine monatlich 9,90 Euro. Ende Dezember war ihnen eine Kündigung ins Haus geflattert. Unterzeichnet war das Schreiben von Peter Lauterbach, Geschäftsführer der Sporttotal.tv GmbH mit Sitz in Köln. „Euer Verein ist ein wichtiger Teil der Sporttotal-Familie und dies soll auch so bleiben“, beginnt er die Kündigung des Kooperations- und Lizenzvertrages. „Um Sporttotal zu einem noch hochwertigeren Angebot für die Fußball-Vereine in Deutschland ausbauen zu können, haben wir unsere Strategie überarbeitet und werden die Berichterstattung zukünftig im Rahmen einer Technologiepartnerschaft mit der Deutschen Telekom auf ein neues Level heben.“ Sporttotal übernehme weiter die Berichterstattung über seine Plattform, die Telekom realisiere die technische Infrastruktur der nächsten Generation. Und deshalb müsse Sporttotal den Vertrag zum 30. Juni 2023 kündigen. Fortgesetzt werden solle die Partnerschaft trotzdem, nur zu anderen Konditionen. Für die Vereine bedeutet das eine Preissteigerung um 600 Prozent! Das ist dem beigelegten Flyer zu entnehmen. Das monatliche Basic-Paket kostet 69,95 Euro, macht 839,40 Euro im Jahr. Das Paket „Basic Pro“, das eine zusätzliche Datenübertragung ausgewählter Trainingseinheiten zur Video-Analyse beinhaltet, liegt bei monatlich 119,95 Euro.

Bis zu rund 800 Aufrufe pro Spiel

Der RSV geht diese Kostenexplosion nicht mit, zumal die Sporttotal-Kamera in der Vergangenheit mehrfach nicht zuverlässig gearbeitet hat. Manche Spiele wurden gar nicht gestreamt, immer wieder kommt es auch vor, dass die mit KI-Technologie arbeitende Kamera nicht auf Ballhöhe ist und manches Tor nicht einfängt. „Sporttotal hat doch schon häufig den Ball verloren. Die haben viel versprochen und es nicht gehalten“, lautet Grewes Urteil. „Jedes zweite Spiel hat doch was mit Sporttotal nicht geklappt“, meint auch RSV-Trainer Tim Ebersbach, der es für die Spielanalyse gerne stärker genutzt hätte.

Auf unsere Anfrage bei Sporttotal.tv, wie viele User die letzten RSV-Spiele gesehen haben, gab es keine Antwort. Eine uns vorliegende Tabelle aus dem April 2022 zeigt, dass der jeweilige Stream gegen die SVG Göttingen 812 Mal, gegen BW Tündern 547 Mal und gegen den MTV Wolfenbüttel 517 Mal geöffnet wurde.

Grewe denkt über eigene Kamera nach

Der Bayerische Fußball-Verband, so berichtet es der „Kicker“, habe für Bestandskunden bei Abschluss des neuen Vertrages eine dreimonatige Beitragsbefreiung ausgehandelt. „An uns hat sich bisher (noch) kein Verein in dieser Causa gewandt“, erklärt Manfred Finger, Pressesprecher des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV). „Aber natürlich werden wir uns damit beschäftigen und sicherlich auch Rücksprache mit den bayerischen Kollegen halten.“ Der NFV hatte 2017 eine vertraglich auf zehn Jahre angelegte Partnerschaft mit Sporttotal.tv abgeschlossen.

Stand jetzt, kann im Sommer in Rotenburg die Kamera abgebaut werden. „Ich bin total froh darüber, dass es bald ein Ende hat“, gesteht Ebersbach. Der Vorsitzende Grewe denkt nun darüber nach, für die Analyse eine eigene Kamera anzuschaffen: „Wir gucken, wie teuer ein Gerät ist, was man selbst bedient und das den Ball automatisch verfolgt.“ Ein solches System wird von Proficlubs und vielen Regionalligisten genutzt. „Das wäre eine deutliche Verbesserung“, sagt Ebersbach.