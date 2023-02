Sportlerwahl: Wasser und Luft sind Susanne Kupplers Elemente

Von: Hendrik Denkmann

Beide Daumen hoch: Trainerin Susanne Kuppler freut sich über die Erfolge ihrer Sportler der Lebenshilfe und posiert mit deren Medaillen um den Hals. © Woyke

Seit etwas mehr als einem Jahrzehnt coacht Susanne Kuppler die Lebenshilfe-Schwimmer und räumte mit ihnen vergangenes Jahr bei den Special Olympics ab.

Rotenburg – Die Schwimmer der Lebenshilfe Rotenburg-Verden legen sich mit Blick auf ihre Erfolge bei den letztjährigen Special Olympics Deutschland in Berlin fest: „Ohne das Training von Frau Kuppler wären unsere Medaillen und Leistungen nicht möglich gewesen.“ So viel des Lobes – der damals mitgereiste Trainerin Susanne Kuppler ist es spürbar unangenehm.

Ihr Spruch: „Ich bin kein guter Trainer, wenn die Athleten es nicht annehmen. Der Dialog muss stimmen. Das ist ein Prozess, der länger braucht.“ Dieser begann im Jahr 2010, als die heute 57-Jährige die Schwimmer-Spaßgruppe bei der Lebenshilfe installierte. Nach drei Jahren zog sie sich ihre „Rohdiamanten“, wie Kuppler sie nennt, heraus und bildete die Special-Olympics-Gruppe. Beim Debüt auf der nationalen Bühne 2018 in Kiel gewannen ihre Sportler Matthias Haack, Birgit Messerschmidt und Michel Wünsche zweimal Gold und dreimal Silber. Vier Jahre später standen in der Bilanz jeweils drei erste und zweite Plätze sowie ein dritter Rang.

Drei Einheiten anstatt nur zwei in der Woche

Kuppler selbst bezeichnet sich als Trainerin, die gerne auch mal lauter während einer Einheit wird. Sie wolle immer das Beste aus ihren Athleten herausholen. Dafür erhöhte sie zehn Wochen vor den Special Olympics in Berlin die Anzahl der Trainingssessions von zwei auf drei pro Woche. „Ich habe das bei der Lebenshilfe damals angefragt und deren Okay bekommen“, erinnert sich die selbstständige Sporttherapeutin aus Bötersen.

Bei der Lebenshilfe ist sie zudem für das gesamte Sporangebot zuständig. Zu diesem zählt neben dem Schwimmen auch Sequenz-, autogenes und Hallentraining. Zusätzlich leitet Kuppler in ihrem Heimatort eine Wirbelsäulengruppe, ist stellvertretende Vorsitzende des Kreissportbundes und dort seit letztem Jahr auch aufgrund ihrer Arbeit bei der Lebenshilfe Inklusionsbeauftragte.

Unfall beendet die eigene Karriere

Ihre eigene Karriere beendete Kuppler bereits frühzeitig. „Ich habe selbst Meisterschaften geschwommen und weiß daher, wie sich meine Athleten bei großen Wettkämpfen fühlen“, sagt sie. Zu ihren größten Erfolgen gehört die Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften. Rücken und Delfin schwamm sie schon immer am liebsten. „Durch einen Unfall mit 17 Jahren und einen kaputten Fuß in der Folge musste ich leider früh aufhören“, verrät Kuppler, die erst zum Reiten und dann zum Turnen wechselte. Dort ließ die Sportart sie so schnell nicht mehr los. Rund 20 Jahre engagierte sich Kuppler als Abteilungsleiterin des TuS Rotenburg. Dem Schwimmsport wandte sie niemals den Rücken zu und wird dies auch künftig nicht: „Meine Elemente sind Wasser und Luft. Schwimmen ist eine meiner letzten Tätigkeiten, die ich aufgeben würde.“ Und so liegt der Fokus auf der Landesmeisterschaft, bei der sie im Mai die Athleten der Lebenshilfe zu Erfolgen coachen will.