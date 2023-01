Sportlerwahl: Schreier ist die Fußballerin, die es den Jungs zeigt

Von: Vincent Wuttke

Seit dem vergangenen Jahr trägt Manuela Schreier auch wieder das Trikot des Rotenburger SV. Hauptsächlich spielt die 18-Jährige aber für Werder Bremen II. © Freese

Die meiste Zeit trägt Manuela Schreier das Werder-Trikot. Seit letztem Jahr dribbelt das Talent aber auch wieder für die U 18 des RSV auf.

Rotenburg – Wer bei der U 18 des Bezirksliga-Absteigers Rotenburger SV zuschaut, wird ganz schnell auf Manuela Schreier aufmerksam. Denn sie spielt als einziges Mädchen in der Mannschaft mit – und besticht gegen die Jungs mit starken Leistungen! Zudem gehört die Fußballerin auch bei den Frauen von Werder Bremen II in der Verbandsliga zu den absoluten Stammkräften, steht mit dem Team kurz vor dem Aufstieg und träumt von der Beförderung in die Bundesliga-Mannschaft.

Seit dem vergangenen Jahr nimmt die 18-Jährige wieder die Doppelbelastung auf sich. Zuvor hatte sie auf die Spiele mit dem RSV verzichtet. „Aber dann sind wir mit den Werder-Frauen aus der Regionalliga abgestiegen und durften wieder per Zweitspielrecht woanders auch noch spielen“, sagt sie. Die Bedingung: Drei Mal pro Woche muss Schreier beim Training von Werder sein und bei allen Spielen dabei sein. Dazu geht sie ein Mal in der Woche zum RSV und spielt zudem, wann immer es geht, bei den Partien mit. Sechs Fußballeinsätze pro Woche sind also keine Seltenheit.

Mickelat lobt die „Einstellung“

Die Entscheidung, für zwei Mannschaften zu spielen und für den RSV aufzulaufen, stand trotzdem schnell fest. „Im ersten Spiel bei den Jungs habe ich direkt einen richtig miesen Spruch von einem Gegenspieler bekommen“, berichtet die Fußballerin. „Aber sonst gab es keine Vorfälle. Ich werde respektiert und habe ja auch sonst meine zehn Jungs auf dem Feld, die mich beschützen.“ Ein Mädchen bei einem der Gegner hat sie bisher übrigens nicht getroffen.

Kurios: Während Schreier bei Werder unter Trainer Bastian Pollul als Rechtsverteidigerin gesetzt ist, steht sie beim RSV unter Coach Björn Mickelat, der „ihre Einstellung, die Furchtlosigkeit“ lobt, im zentralen Mittelfeld auf dem Rasen – eine ungewöhnliche Kombination. „Das liegt daran, dass ich für eine Frau sehr schnell bin und die Jungs vielleicht nicht so schlau mit dem Kopf spielen und ich das dann übernehmen soll“, erklärt das Talent. „Frauenfußball ist viel taktischer, bei den Jungs ist es echt härter. Im Zweikampf ziehe ich den kürzeren.“

Der Traum von der Bundesliga

Geboren wurde Schreier in Spanien in der Stadt Coruña. Als Tochter einer Spanierin und eines Deutschen wuchs sie bis zu ihrem zehnten Lebensjahr in Madrid auf, bevor die Familie nach Rotenburg zog. „Am Anfang habe ich mich schon erschrocken, wie klein es ist. Aber man hat hier so viele Freiheiten, weil man alles sehr schnell mit dem Rad erreichen kann“, weiß das Talent die neue Heimat zu schätzen.

In nächster Zeit will sie auf jeden Fall weiterhin auf den Fußballplätzen in Deutschland für Furore sorgen. „Die Bundesliga wäre schon cool“, gibt die Teenagerin mit Blick auf ihre Zukunft bei Werder Bremen zu. Kontakt zur ersten Mannschaft gab es zuletzt zwar nicht, die Hoffnung ist dennoch da. Doch vor einer möglichen Beförderung steht erst mal der Aufstieg in die Regionalliga an. Denn: Schreier grüßt mit Werder II in der Verbandsliga nach acht Siegen in acht Spielen mit einem Torverhältnis von 86:1 von der Spitze.

„Keine Gedanken“ über einen Herren-Einsatz

Beim Aufstieg wäre es wieder zu Ende mit Schreiers Einsätzen für den RSV. Denn ab der Regionalliga erlaubt Werder kein zweites Team mehr. Übrigens dürfte Schreier dank einer Regeländerung des DFB sogar bei den Herren mitspielen. „Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Aber cool wäre es auf jeden Fall“, gibt sie zu.