Sportlerwahl: Kleiner Mann, ganz groß ‒ Lucas Chwolka ist der amtierende Fußballer des Jahres

Von: Matthias Freese

Die Ruhe vor dem Freistoß: Lucas Chwolka gehört beim Rotenburger SV zu den Stammkräften und ist der amtierende Fußballer des Jahres. © Freese

Mit dem Rotenburger SV schaffte Lucas Chwolka den Klassenerhalt in der Oberliga, zudem wurde er zum Fußballer des Jahres im Altkreis gekürt.

Rotenburg – Sicherheitshalber schaut Lucas Chwolka noch einmal in seinen Pass: „1,62 Meter steht da – nicht geschummelt“, betont der Mittelfeldspieler des Rotenburger SV schmunzelnd. Seine Körpergröße hindert ihn nicht daran, dass er in der Oberliga so auffällig aufspielt und sogar zum Fußballer des Jahres der Saison 2021/2022 im Altkreis gewählt wurde. Klarer Fall von kleiner Mann – ganz groß!

„Natürlich begleitet mich das schon mein ganzes Leben“, gesteht Lucas Chwolka hinsichtlich seiner Größe. „Als man jung war und noch nicht das Selbstbewusstsein hatte, hat einen das schon beschäftigt. Mittlerweile sehe ich das positiv.“ Denn der 25-Jährige zieht durchaus Vorteile auf dem Fußballplatz daraus – seine Wendigkeit und Schnelligkeit sind große Pluspunkte. „Ich glaube, viele größere Gegner haben keine Lust, gegen so Kleine zu spielen.“ Zumal er trotzdem keine Angst vor Kopfballduellen hat und dank eines guten Stellungsspiels und Timings auch manchen Zweikampf in der Luft für sich entscheidet.

1,62 Meter geballte Power ärgern die Gegenspieler

Seit fünfeinhalb Jahren spielt er nun schon für den Rotenburger SV, wie auch sein Zwillingsbruder Yannick, mit dem er damals vom TSV Melchiorshausen kam. Kaum jemand hätte damals gedacht, dass sie so lange bleiben würden – und vor allem zu festen Größen in der Oberliga reifen würden. „Wenn mir früher einer gesagt hätte, dass ich auf dem Niveau mithalten könne, hätte ich es nicht gedacht. Aber unter Tim Ebersbach als Trainer habe ich eine extrem gute Entwicklung genommen. Mir hat die Oberliga jedenfalls richtig gutgetan. Wenn man dort bestehen will, muss man aber auch die Physis und das Tempo annehmen“, sagt Lucas Chwolka und gesteht: „Ich bin schon stolz auf dieses letzte Jahr.“ Die Wahl – sein persönliches Highlight.

Und noch etwas scheint ihm geholfen zu haben – das familieninterne Duell mit seinem Bruder: „Da kommt ein bisschen mein Ehrgeiz her, ich wollte immer besser sein als mein Bruder – und bei ihm war es genauso. Dieser Ehrgeiz hat uns immer nach vorne gebracht: Ich bin glücklich, dass wir diesen Weg zusammen durchgezogen haben.“

Seinen Ehrgeiz hat Lucas Chwolka auch seinem Bruder zu verdanken

Auch wenn Lucas Chwolka in dieser Saison noch kein Tor geschossen hat (im Jahr zuvor waren es gleich acht gewesen) und die Sommervorbereitung aufgrund eines doppelten Bänderrisses fast komplett verpasst hatte, ist er eine verlässliche Größe in Ebersbachs Planungen. Das zeigt sich allein daran, dass er der Feldspieler mit den zweitmeisten Einsatzminuten ist. Eine Veränderung gab es aber im Vergleich zur Vorsaison – er spielt nun wesentlich defensiver, Sechser statt Achter. „Ich spiele da, wo ich der Mannschaft am meisten helfe“, betont er. „Natürlich freue ich mich über gewisse Tore, die ich gemacht habe. Das sind besondere Momente. Aber ich muss nicht im Mittelpunkt stehen.“

Sein Engagement zeigt er auch als Trainer. Chwolka, der derzeit seine Masterarbeit im Bereich Digitalisierung schreibt, trainiert beim RSV die U 12. Er ist aber nicht nur auf Fußball fixiert, sondern schaut gerne American Football oder ist bei vielen Handballspielen des TuS Rotenburg in der Halle. „Ich habe nicht nur Sport im Kopf, aber schon viel. Ein Leben ohne Sport ist für mich nicht vorstellbar“, sagt der Werder-Fan. Daran zweifelt keiner.