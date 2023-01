Sportlerwahl: Es ist pure Leidenschaft ‒ Alicia Koppe führt den Nachwuchs bis zur Jugend-WM

Für Alicia Koppe (vorne) war 2022 das erfolgreichste Jahr als Aerobic-Trainerin. © Knodel

Seit 2015 ist Alicia Koppe als Aerobic-Trainerin für den TuS Rotenburg tätig. 2022 führte sie zwei ihrer Talente sogar bis zur Jugend-WM.

Rotenburg – Alicia Koppe prägt maßgeblich die Arbeit der vergangenen Jahre in der Aerobicturnabteilung des TuS Rotenburg. Der Höhepunkt der 24-jährigen Trainerin folgte 2022 mit der Teilnahme ihrer Schützlinge bei der Jugend-Weltmeisterschaft, an deren Ende zwei Top-Ten-Plätze standen.

Die gebürtige Wümmestädterin hat ihre Kindheit selbst als Sportlerin im TuS Rotenburg erlebt. 2015 wechselte sie auf die Trainerseite, 2019 stieg sie in die Arbeit im Aerobicturn-Zentrum Nord ein, was ihr als Kategorienverantwortliche der Altersklasse 12 bis 14 Jahre unter anderem mit zwei Goldmedaillen bei internationalen Wettkämpfen in Tschechien 2021 und Frankreich 2022 den Weg in den Leistungssport ebnete. Neben den Kampfrichter-Brevets hat die BWL-Studentin im Herbst auch ihre Trainer-B-Ausbildung erfolgreich abgeschlossen.

Drei Goldmedaillen bei der DM lösen große Freude aus

Zu den größten Erfolgen 2022 zählt die erste Teilnahme ihrer Sportlerinnen bei der Jugend-WM. Sophia Enns wurde in Portugal Zehnte, Sophie Rothammel in der Dance-Kategorie Sechste. Einen besonderen Grund zur Freude lösten auch die drei Goldmedaillen bei der in Rotenburg ausgetragenen DM der Jugend aus.

Alicia Koppe erwartet dabei viel Disziplin von ihren Schützlingen. Der Aufwand solle sich lohnen, wobei der Spaß nicht zu kurz kommen dürfe. Dieser Spagat sei nicht immer einfach. So steht sie durchschnittlich viermal pro Woche in der Halle mit einem Wochenumfang von zwölf Stunden. „Es ist pure Leidenschaft“, erklärt sie ihr Engagement. „Einmal die Leidenschaft zur Sportart, zum anderen die Verbundenheit zum Verein. Als Sportlerin und Trainerin hat mich der Verein geformt und auch zu der Person gemacht, die ich heute bin. Außerdem hat der Verein vor allem durch die erfolgreiche Arbeit auch mit dem ATZ sehr an Ansehen gewonnen. Ich möchte dies weiter voranbringen.“

Die Kinder und der Verein liegen Koppe sehr am Herzen

Darüber hinaus begleitet Koppe einige ihrer Sportlerinnen seit deren ersten Minuten im Verein und hat ihre Entwicklung miterlebt. „Die Kinder liegen mir sehr am Herzen, wir sind gemeinsam gewachsen. Sie sind wie Familie. Sobald die Kinder auf dem Parkett stehen, bin ich quasi machtlos und möchte sie, auch wenn es mal nicht so gut läuft, auffangen und emotionalen Halt geben.“

Im Herbst will Alicia Koppe ihr Masterstudium mit dem Schwerpunkt Marketing und Markenmanagement in Bremen abschließen. Die Affinität zum Marketing schlägt sich nicht nur in ihrem Nebenjob in einer Online-Marketing-Firma nieder, sondern auch darin, dass sie sich um die Social-Media-Kanäle der Aerobicabteilung kümmert. Auch hier ist sie erfolgreich, was rund 9 500 Follower auf Instagram zeigen. Seit 2022 unterstützt sie zusätzlich die Öffentlichkeitsarbeit im Deutschen Turnerbund.

Von Nina Knodel