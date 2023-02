Sportlerwahl Rotenburg: Ab sofort wird abgestimmt!

Von: Matthias Freese

Drei Jahre ist es her, dass eine Sportlerwahl stattfand. Damals siegte bei den Sportlerinnen Basketballerin Hannah Pakulat, während bei den Sportlern Badmintonspieler Yannick Rohdenburg ganz vorne lag. © Menker

Jetzt geht‘s los! Ab sofort kann für die 24 Kandidaten, die in vier Kategorien, zur Sportlerwahl Rotenburg antreten, abgestimmt werden. Noch bis zum 25. Februar.

Rotenburg – Startschuss für die Abstimmung zur Sportlerwahl 2022! Ab sofort darf gewählt werden – zudem haben Sie mit Ihrer Wahl die Chance auf attraktive Gewinne. Sie nehmen mit Ihrer Stimme automatisch an der Verlosung teil. Der Hauptgewinn ist eine Leserreise für zwei Personen nach Berlin. Zur zweitägigen Reise (Samstag/Sonntag) gehört auch der Besuch eines Musicals wie etwa „Romeo und Julia“ oder der Show der Blue Man Group.

Neben An- und Abreise im modernen Reisebus sowie einer Übernachtung im Doppelzimmer gehört ist auch eine Stadtrundfahrt inklusive. Als zweiter Platz winken Rotenburger Zehner im Wert von insgesamt 150 Euro. Der dritte Preis – ebenso wie die beiden anderen von der Mediengruppe Kreiszeitung ausgelobt – ist ein Ticketgutschein im Wert von 75 Euro, der in unseren Ticketshops einlösbar ist.

Ein paar Spielregeln sollten Sie noch beachten, damit Ihre Stimme auch gültig ist. Insgesamt stellen sich in den vier Kategorien Sportlerin des Jahres, Sportler des Jahres, Trainer/Trainerin des Jahres und Mannschaft des Jahres 24 Kandidaten zur Wahl. Ganz wichtig ist es, alle Felder auszufüllen. In jeder Kategorie muss ein Kandidat beziehungsweise eine Kandidatin mit gültiger Startnummer gewählt werden. Zudem gilt, dass jeder nur einmal abstimmen darf. Doppelte Online-Abstimmungen werden aussortiert und nicht gewertet. Die Abstimmung läuft bis einschließlich 25. Februar.

Abstimmung läuft bis 25. Februar

Sind Sie sich noch unschlüssig, wenn Sie wählen sollen, finden Sie ausführliche Porträts aller Kandidaten unter www.kreiszeitung.de/sportlerwahl-rotenburg

Carmen Ludwig moderiert die Sportlerwahl. © Freese

Die 24 Kandidaten kommen aus insgesamt elf verschiedenen Sportarten. Da es im Vorjahr keine Sportlerwahl geben konnte, war im Vorfeld klar, dass auch überragende Leistungen aus dem Jahr 2021 mit berücksichtigt werden sollten. Letztmals hatte im Februar 2020 die Sportlerwahl für das Jahr 2019 stattgefunden, ehe die Corona-Pandemie den Lokalsport lahmgelegt hatte. Damals nahmen Basketballerin Hannah Pakulat, Badmintonspieler Yannick Rohdenburg, Fußballtrainer Tim Ebersbach sowie das Tennisteam des TC Grün-Weiß Rotenburg die Wanderpokale mit nach Hause. Diese müssen sie jetzt nach drei Jahren wieder „herausrücken“.

Das Votum der Leser wird übrigens wie gewohnt zu 50 Prozent ins Gesamtergebnis einfließen. Die anderen 50 Prozent steuert eine Jury, bestehend aus Stadt Rotenburg, Sponsoren, Arbeitsgemeinschaft Rotenburger Sportvereine und der Sportredaktion der Rotenburger Kreiszeitung bei.

Thorsten Finner singt bei der Sportlerwahl. © Freese

Die große Gala, bei der im Rahmen der Rotenburger Sportlerehrung auch die Sieger der Sportlerwahl verkündet und ausgezeichnet werden, steigt am 17. März um 19 Uhr in der Pestalozzihalle in Rotenburg. Dann wird es auch wieder ein buntes Rahmenprogramm geben. Dabei steht auch der bekannteste Musiker aus der Kreisstadt auf der Bühne der Pestalozzihalle. Thorsten Finner, bekannt als Solokünstler und als Sänger der Band Everlaunch, konnte von den Organisatoren hierfür gewonnen werden. Für ihn ist es übrigens der erste Auftritt bei der Sportlerehrung der Stadt Rotenburg.

Alte Bekannte bei der Sportlerehrung sind hingegen die Jungs und Mädels von „Sworow“, die mit ihrer Street-Workout-- und Calisthenics-Show schon mehrfach begeistert haben.

Quasi ein „alter Hase“ ist auch bereits Carmen Ludwig. Die gebürtige Rotenburgerin wird zum bereits fünften Mal durch den Abend führen – ein kleines Jubiläum also für die 33-Jährige.

Die Mitglieder von „Sworow“ sind Stammgäste. © Menker

Während die zu ehrenden Sportlerinnen und Sportler wieder auf dem mit Teppich ausgelegten Hallenboden vor der Bühne Platz nehmen, ist für die Zuschauer die Tribüne reserviert. Eine Änderung im Vergleich zur letzten Veranstaltung gibt es allerdings: Die Organisatoren verzichten darauf, im Vorfeld an das Publikum Karten auszugeben. Sie können also einfach am 17. März rechtzeitig zur Halle kommen und werden bestimmt einen freien Platz finden.