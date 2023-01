Sportlerwahl: Karatetrainerin Heide Bahrs sieht sich als Teil eines Teams

Von: Hendrik Denkmann

Teilen

Schwarzer Gürtel: Seit vergangenem Jahr trägt Heide Bahrs den dritten Dan. Die Prüfung dafür legte die Rotenburgerin Anfang August in Meppen ab. © ECZYSTY

Seit Jahren leitet Heide Bahrs die Karate-Abteilung des TuS Rotenburg und trainiert diverse Gruppen im Verein. Erst mit 51 kam sie zu dem Sport.

Rotenburg – Die Nominierung zur Trainerin des Jahres kam für Heide Bahrs aus dem Nichts. „Andreas Weber rief mich an und erzählte mir das. Ich habe nie was Spektakuläres gemacht und nie etwas Besonderes erreicht“, erzählt die Karatetrainerin und Abteilungsleiterin des TuS Rotenburg von einem Telefonat mit dem Vereinsvorsitzenden. Dennoch freut sich die 68-Jährige über die Auswahl und weitet den Fokus: „Ich mache das stellvertretend für das gesamte Team. Wir sind mittlerweile neun Trainer mit Ulrich Rudsatz an der Spitze. Auch ihnen gehört diese Ehre.“

Mit erfolgreichen und ausgezeichneten Übungsleitern kennt sich der TuS Rotenburg indes aus – auch aus der Kampfsportrichtung. In Volker Mitschke gewann ein Judotrainer des Vereins 2017 den Titel. Bei einem eigenen Wahlsieg würde Bahrs aber nicht direkt in dessen Fußstapfen treten, betont die Wümmestädterin: „Da besteht ein gravierender Unterschied. Beim Judo ist der Kampf als Wettkampf im Vordergrund. Im Karate gibt es wiederum nicht direkt einen ersten Angriff. Es ist eine reine Verteidigung.“

Stolz auf das Erreichte

Diesen Grundsatz der eigenen Sportart gibt Bahrs auch ihren Gruppen mit auf den Weg. Dreimal in der Woche steht sie in der Halle der IGS und gibt Unterricht. Neben dem Ü 60-Gesundheitssport hat sie auch die erwachsenen Anfänger, die Unter- (gelber bis orangener Gurt) und Mittelstufe (grüner bis violetter Gurt) unter ihren Fittichen. Selbst gehört sie der Oberstufe an. In der trainieren alle Schwarzgurtträger zusammen. Anfang August legte Bahrs die Prüfung zum dritten Dan ab. Nur Rudsatz (sechster Dan) besitzt eine höhere Graduierung im Verein. Dabei kam Bahrs erst mit 51 Jahren durch eine Freundin zum Karate. Entsprechend sagt sie: „Anfangs habe ich gedacht, der violette Gürtel wäre schön zu erreichen. Umso stolzer bin ich jetzt, dass ich trotz des höheren Alters so weit gekommen bin.“ Mindestens genauso freue sie sich aber auch über Erfolge ihrer Gruppen: „Ich platze vor Stolz, wenn die Anfänger ihre erste Prüfung abgelegt haben. Das ist dann so ein bisschen wie mein eigenes Kind, das ich aufwachsen sehe und das irgendwann einen eigenen farbigen Gurt um die Hüfte trägt.“

Viel zu tun gibt es für die ehemalige Verkaufsleiterin, die im Sommer ihren Übungsleiter-B-Schein machte, auch weiterhin. Während der vergangenen drei Jahre sei der Zulauf hoch gewesen. Die Sparte wuchs von rund 80 auf über 130 Mitglieder an. Neben zahlreichen Neuanmeldungen fanden einige Rückkehrer den Weg zum Karate. Darauf reagierte der Verein und engagierte eine neue Jugendtrainerin. „Wir müssen so nie einen Kurs ausfallen lassen, sondern können immer vertreten“, zeigt sich Bahrs stolz. Und ist noch nicht müde: „Ich möchte möglichst lange fit sein, um selbst zu trainieren und mein Wissen weiterzugeben.“