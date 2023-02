Sportlerwahl: Erfolg heißt für Sophie Rothammel auch Verzicht

Voll in ihrem Element: Sophie Rothammel, hier bei ihrem Auftritt vor heimischem Publikum. © Freese

Seit letztem Jahr gehört Sophie Rothammel dem deutschen Eliteteam an. Mit diesem stand sie bei internationalen Wettkämpfen auf dem Podest.

Rotenburg – Nach bestandenem Bundeskadertest und einem mehrstufigen Sichtungsverfahren wurde die Aerobicturnerin Sophie Rothammel (TuS Rotenburg) mit neun weiteren Athleten in die Jugend-Nationalmannschaft 2022, das sogenannte Eliteteam Jugend, berufen. Dort kam sie in der Kategorie Dance zum Einsatz und durfte mit ihren sieben Teammitgliedern an zwei internationalen Wettkämpfen teilnehmen. Beim Aquae Open Cup in Aix-Les-Bains/Frankreich sicherten sie sich mit einer starken Leistung die Goldmedaille. Der Saisonhöhepunkt allerdings war der sechste Platz bei der Jugend-Weltmeisterschaft im portugiesischen Guimaraes.

„Die WM war eine Riesenerfahrung für mich. Für mich war es besonders, die Atmosphäre zu erleben, die Weltmeister zu sehen und das tolle Gefühl zu erleben, dass unser Team auch von anderen Nationen angefeuert wurde“, erzählt die 15-Jährige. „Aber auch der Gedanke, was man alles für diesen einen Wettkampf investiert hat, worauf man dafür auch verzichtet hat“, ergänzt Rothammel.

Unter der Woche steht die Ratsgymnasiastin dreimal jeweils zweieinhalb bis drei Stunden in der Trainingshalle. Dazu kommen zwei bis drei Trainingscamps pro Monat an den Wochenenden. Dadurch, dass im Eliteteam Sportler aus ganz Deutschland eingesetzt wurden, legte Rothammel auch die eine oder andere lange Fahrt zurück. In den Elite-Camps kamen dann auch mal schnell sechs bis acht Stunden Training am Tag zusammen. Viel Zeit für andere Hobbys bleibt da für die Neuntklässlerin nicht. An trainingsfreien Tagen verbringt sie daher gerne Zeit mit ihrer Familie. „Wir gehen gerne Essen oder machen Filmabende“, verrät die Wümmestädterin.

Für den TuS Rotenburg ging Rothammel vergangene Saison außerdem in der Trio-Kategorie mit Letizia Gerla und Angelika Schreiner an den Start und verzeichnete Erfolge. Unter anderem wurden sie beim internationalen Clubmeeting in Eisenberg als bestes deutsches Trio Vierte. Bei der in Rotenburg ausgetragenen Deutschen Meisterschaft der Jugend sicherten sie sich die Bronzemedaille. Auf dem internationalen Parkett gab es in Frankreich zudem den siebten und bei den Czech Open in Prag den neunten Platz zu vermelden.

Erneute Berufung in das Eliteteam

Ende September ehrte die Stadt Rothammel und ihre Teamkolleginnen für die erbrachten Leistungen. Und bereits zwei Monate später schaffte Rothammel es wieder: Sie bestand den Bundeskadertest und wurde für die Saison 2023 erneut in das Eliteteam Jugend berufen. „Ich hoffe sehr, dass ich in diesem Jahr für die Jugend-Europameisterschaft im November in der Türkei nominiert werde. Es wird wieder ein Dance-Team sowie eine Gruppe geben – und ich werde mein Bestes im Training geben, um mich für beides zu empfehlen. Im Laufe der Saison wird dann die Entscheidung gefällt, wer für Deutschland starten darf“, erklärt das Talent aus der Wümmestadt. Momentan erholt Rothammel sich allerdings noch von einer Fußverletzung, sie wird zeitnah nach Plan aber wieder ins volle Training einsteigen können. nk