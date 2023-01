Sportlerwahl: Dreyer vergleicht Stemmens Kegler mit dem FC St. Pauli

Von: Hendrik Denkmann

Seit Jahren ein Team: Georg Jaschinski, Klaus Kopp, Kerstin Miesner, Günther Klindworth (hinten, v.l.), Holger Dreyer und Helfried Tomhave (vorne, v.l.). © TV Stemmen

Seit 15 Jahren kennen Stemmens Kegler nur noch den Weg nach oben. In diesem Jahr spielen sie erstmals in der Verbandsoberliga und halten die Klasse.

Stemmen – Die Familie Dreyer ist „eine Familie, die aus dem Kegelsport kommt“, sagt Holger Dreyer. Schon dessen Eltern Heinrich und Ursula betrieben den Sport. Kein Wunder also, dass auch der 48-Jährige und seine beiden Schwestern Kerstin Miesner und Susanne Kluin-Dürr seit Jahren dem Hobby verfallen sind. Gemeinsam ging es für Holger Dreyer und Miesner mit ihren Teamkollegen des TV Stemmen in den letzten 15 Jahren aus der Kreisliga stets bergauf. Den Gipfel erreichte die Mannschaft im letzten Jahr mit dem Aufstieg in die Verbandsoberliga – die höchstmögliche Klasse für gemischte Teams.

Dort läuft es für die Stemmer voll nach Plan. Kurz vor dem Saisonfinale steht für den Neuntplatzierten bereits der Nichtabstieg fest. Die Grundlage dafür legte das Sextett bereits an den ersten Spieltagen. Drei der ersten vier Partien gewannen Dreyer & Co. – unter anderem gegen den ehemaligen Bundesligisten SV Deinstedt. „Die haben wir klar geschlagen. Das war das Highlight des Jahres“, blickt Dreyer gerne auf den Erfolg gegen den Meister der Liga zurück. Er vergleicht sein Team daher mit dem Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli, der 2002 als Underdog in einem Ligaspiel den Weltpokalsieger FC Bayern München bezwang und seither den Titel „Weltpokalsiegerbesieger“ trägt. „Mal schauen, was wir uns nach der Saison auf unsere T-Shirts drucken“, scherzt Stemmens Mannschaftssprecher.

Entweder Neuzugänge oder Abstieg

Der Erfolg hält mittlerweile seit etwa 15 Jahren an, auch wenn er zwischenzeitlich mal etwas abflachte. So kegelten sich zunächst Dreyer, Miesner, Klaus Kopp und Helfried Tomhave aus der Kreisliga über die Bezirksklasse in die -liga. 2017 erreichte das Quartett über die Aufstiegsspiele die Verbandsklasse. „Es war damals schon so, dass wir dachten, dass es nicht mehr höher geht“, gesteht Dreyer, der in der Aufstiegssaison in Georg Jaschinski aus Groß Meckelsen einen Neuzugang begrüßte. 2020 folgte ihm Günther Klindworth. Beide sind seither fester Bestandteil des Teams und stiegen im vergangenen Jahr mit in die Verbandsoberliga auf.

Nun ist für das gemischte Team Endstation. Ein Aufstieg ist in dieser Konstellation unmöglich, da nur reine Herrenmannschaften in der 2. Bundesliga erlaubt sind. Ohnehin plagen den Verein zwei ganz andere Probleme: die Altersstruktur und das fehlende Personal. Aufgrund dessen gab der TV Stemmen vor dieser Spielzeit bereits seine Zweite auf. „In zehn Jahren wird es unser Team so nicht mehr geben – vielleicht auch schon in fünf“, blickt Dreyer voraus. „Um das Ziel zu erreichen, die Klasse weiterhin zu halten, müssen entweder neue Leute von irgendwo herkommen oder wir müssen auf ein anderes Niveau wieder zurück.“