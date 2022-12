Sportlerwahl: Die Rückkehr der Traditionsveranstaltung

Von: Matthias Freese

So sah es Ende Februar 2020 aus: Hannah Pakulat wurde Sportlerin des Jahres, Yannick Rohdenburg Sportler des Jahres. Dann kam Corona und verhinderte weitere Sportlerwahlen in der Pestalozzihalle. Nun soll es im März eine Neuauflage geben. © Menker

Am 17. März kommenden Jahres findet die Sportlerwahl wieder statt. Gesucht werden zunächst aber erst mal die Kandidaten für die vier Kategorien.

Rotenburg – Sie ist wieder da – die Sportlerwahl! Nachdem die Corona-Pandemie zwei Jahre lang eine Austragung verhindert hatte, kehrt die beliebte Traditionsveranstaltung im Rahmen der Rotenburger Sportlerehrung zurück in die Pestalozzihalle. Und zwar am 17. März 2023 um 19 Uhr. Etwas Entscheidendes fehlt jedoch noch: Gesucht werden die Kandidaten für die vier Kategorien Sportlerin, Sportler, Mannschaft sowie Trainer des Jahres. Und eben hier sind die Vereine und die Leserinnen und Leser wieder aufgefordert, ihre Vorschläge zu unterbreiten. Eine Jury wählt dann pro Kategorie fünf Nominierte aus.

Am 28. Februar 2020 siegten die Basketballerin Hannah Pakulat (Avides Hurricanes), Badmintonspieler Yannick Rohdenburg (SV Fortuna Rotenburg), das Tennisherrenteam des TC Grün-Weiß Rotenburg sowie Fußball-Trainer Tim Ebersbach (Rotenburger SV) bei der bis dato letzten Auflage, der Wahl für das Jahr 2019. Im Jahr 2021 gab es eine Sportlerwahl des Jahrzehnts quasi als Sonderausgabe in digitaler Form, doch nun soll es (fast) wieder wie früher sein. Sprich in der Pestalozzihalle, mit Publikum, mit einem Rahmenprogramm, mit Carmen Ludwig als Moderatorin der großen Gala. Auch die Arbeitsgemeinschaft Rotenburger Sportvereine (ARS) ist wie gewohnt in die Organisation eingebunden.

Auch Leistungen aus 2021 werden berücksichtigt

„Wir halten an der Sportlerehrung und der Sportlerwahl fest“, verweist auch Rotenburg Bürgermeister Torsten Oestmann auf den Stellenwert dieser Veranstaltung, bei der es nicht nur um die Kreisstadt allein geht. Wie seit Jahren dürfen bei der Sportlerwahl auch erfolgreiche Aktive aus den Vereinen der umliegenden Gemeinden, also dem gesamten Altkreis, vorgeschlagen werden.

Haben Sie also eine Idee, wer unbedingt für die Sportlerwahl nominiert werden muss, hat Ihr Favorit auf Bezirks- oder Landesebene, vielleicht sogar auf nationaler oder internationaler Ebene Beeindruckendes vollbracht, dann sollten Sie uns das unbedingt mitteilen. Die Kandidaten sollten Mitglied in einem Verein aus dem Altkreis Rotenburg oder zumindest hier beheimatet sein. Da für das Jahr 2021 keine Sportlerwahl stattfinden konnte, aber durchaus auch dort starke Leistungen erzielt wurden, haben sich die Organisatoren dazu entschieden, die Leistungen aus den vergangenen zwei Jahren zu berücksichtigen, um diese nicht unter den Tisch fallen zu lassen. Und für die Kategorie „Trainer des Jahres“ kommt es nicht allein auf die jüngsten Erfolge an – es dürfen durchaus auch Übungsleiter genannt werden, die über Jahre wertvolle Arbeit für ihren Club leisten.

Ihre Vorschläge für die Sportlerwahl senden Sie mit einer kurzen Begründung bitte bis zum 31. Dezember per E-Mail an die Adresse sport.rotenburg@kreiszeitung.de, Stichwort: „Sportlerwahl“.