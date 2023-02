Sportlerwahl: Corvin Kasch ist der goldene Rückenexperte

Von: Vincent Wuttke

In seiner Wohlfühloase: Corvin Kasch schwimmt ein paar Bahnen, um seinen Kopf freizubekommen. © Freese

Bei den Deutschen Kurzbahnmeisterschaften der Masters stand Corvin Kasch dreimal auf dem Podest. Für die Zukunft hat der Rotenburger bereits konkrete Pläne.

Rotenburg – Das Schwimmbad ist für Corvin Kasch so etwas wie die Wohlfühloase. „Wenn ich Stress habe oder der Kopf voll ist, gehe ich ins Wasser und ziehe ein paar Bahnen. Da bin ich ganz für mich. Das ist für mich dann schon fast so etwas wie eine Therapie. Danach geht es mir viel besser“, berichtet der Ausnahmeschwimmer des TuS Rotenburg. Im vergangenen Jahr kam Kasch auch nach Wettkämpfen fast immer mit einem breiten Grinsen aus dem Becken.

Immerhin überzeugte er unter anderem bei den Deutschen Kurzbahnmeisterschaften der Masters in Rostock mit drei Podestplätzen. Über 100 Meter Rücken reichte es sogar zum Titel. Zudem jubelte der Kreisstädter über Bronze über die 50 Meter Rücken sowie 200 Meter Lagen. „Ich war echt überrascht – vor allem über das Ergebnis bei den Lagen. Die schwimme ich eigentlich gar nicht“, gibt Kasch zu.

Voller Fokus auf dem Schwimmsport

Denn eigentlich ist er ein Rückenexperte und vernachlässigt die weiteren Lagen etwas. „Angefangen habe ich natürlich mit Brust und Freistil. Auf Rücken bin ich dann endgültig vor etwa zweieinhalb Jahren umgestiegen“, erklärt der 22-Jährige. Seit der Entscheidung läuft es für den Schwimmer richtig gut. „Die Konkurrenz ist zahlenmäßig zwar beim Rücken etwas kleiner als bei anderen Lagen. Aber die, die starten, können es dann auch echt“, sagt Kasch. Er nimmt übrigens am Training des Vereins teil, seitdem er sechs Jahre alt war. „Damals habe ich Seepferdchen gemacht und bin direkt dabei geblieben.“ Das Schwimmen hat sich immer mehr zur großen Leidenschaft entwickelt. Andere Sportarten standen für Kasch kaum im Fokus. „Ich habe mal ein halbes Jahr Leichtathletik gemacht. Jetzt gehe ich aber seit ein paar Monaten etwas häufiger Laufen.“

Ans Schwimmen kommt aber nichts heran für Kasch. Fünf Mal pro Woche trainiert er. „Wenn ich es abends nicht zum angesetzten Training schaffe, gehe ich vormittags für mich selbst.“ Dabei legt der ehemalige Ratsgymnasiast dann richtig Meter zurück. Zwischen drei und fünf Kilometern kommen für Kasch bei den eineinhalbstündigen Einheiten zusammen. Dabei ist das laut ihm auch nötig, um sich zu verbessern. „Disziplin und Motivation sind beim Schwimmen eben viel wichtiger als körperliche Voraussetzungen wie der Größe. Ich bin mit meinen 1,83 Metern auch nicht der Größte, aber eben mit Herz dabei.“ Deshalb verbessert er seine Zeiten im Wasser auch immer noch. Vor allem beim Rückenschwimmen geht es immer weiter nach vorne. Das ganz große Ziel ist dicht vor Augen: „Ich will die Minuten-Marke knacken über die 100 Meter Rücken. Das ist ein magischer Wert.“ In Rostock bei dem Deutschen Meistertitel waren es 1:00,05 Minute. Somit fehlte nur ein Wimpernschlag. Auf lange Sicht hat sich Kasch weitere Ziele vorgenommen. Er will zur EM und WM der Masters. „Dort darf man aber erst ab 25 Jahren teilnehmen und ich muss somit drei Jahre warten.“

Mit Lünzmann zur Zielmarke

Bis dahin gilt es für ihn, gemeinsam mit Trainerin Lena Lünzmann noch weitere Zehntel herauszukitzeln. Übrigens sind die beiden auch Arbeitskollegen. Beide sind als Fachangestellte für Bäderbetriebe in Walsrode angestellt und laufen sich somit auch schon vor dem Training im Rotenburger Ronolulu ständig über den Weg.