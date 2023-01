Sportlerwahl: Carolina Miesner träumt von der erneuten EM-Teilnahme

Seit rund eineinhalb Jahren ist Exclusiv ein treuer Begleiter von Carolina Miesner. Gemeinsam feierte das Duo bereits den deutschen Vizemeistertitel. © Wächter

Schon als kleines Mädchen fand Carolina Miesner den Weg zum Reitsport. Das vergangene Jahr wurde nun zum erfolgreichsten der 16-Jährigen aus Scheeßel.

Scheeßel – Carolina Miesner ist bundesweit eines der größten Talente im Dressursattel. Gemeinsam mit Pony Novellini und dem Hannoveraner Exclusiv schwebt die 16-jährige Scheeßelerin im Viereck von Sieg zu Sieg. Im letzten Jahr freute sich die Schülerin nicht nur über die Team-Goldmedaille bei der Europameisterschaft im englischen Hartpury, sondern holte auch Bronze beim Preis der Besten und Silber bei den Deutschen Jugendmeisterschaften im Dressurreiten.

Auf dem Rücken von Melli’s Glückskeks gewann sie außerdem das prestigeträchtige Bundeschampionat in Warendorf. Zuletzt überzeugte Miesner in Aachen und krönte sich auf dem Weg an die Weltspitze dort zur Hallen-Championesse.

Weite Wege zum Training

So ein Erfolg kommt natürlich nicht von ungefähr, auch Mutter Andrea, Vater Thomas und Bruder Tim sind im Reitsport erfolgreich. Bei ihren Eltern kann sich Carolina Miesner regelmäßig Tipps abholen, denn sie unterstützen die Träume der Tochter auf ganzer Linie. Während Andrea Miesner selbst leidenschaftliche Dressurreiterin ist, schlägt das Herz von Thomas Miesner fürs Springreiten. Neben dem eigenen Baustoffhandel hat die Familie rund 20 Pferde, um die sich täglich kümmert. Dabei geht es nicht nur um das Training der Sportpferde, sondern auch um die Versorgung der Zuchtstuten und der Jungpferde. Carolina Miesner ist damit quasi im Sattel großgeworden. „Meine Woche besteht nur aus Schule und Reiten. Es gibt nur drei Orte, an denen man mich findet. In der Schule, im Stall oder zu Hause, obwohl ich zu Hause nicht wirklich oft bin“, erzählt die Schülerin, die jeden Tag trainiert, und lacht. Neben Mutter Andrea stehen ihr dabei Hans-Heinrich Meyer zu Strohen, der Bundesnachwuchstrainer und Caroline Roost, die Nachwuchstrainerin der Ponyreiter zur Seite. Hier erhält sie wertvolle Tipps, um Deutschland in diesem Jahr international zu vertreten. Für die Trainingseinheiten muss das Miesner-Trio den Weg nach Verden in Kauf nehmen. Teilweise finden die Stunden aber auch Online statt.

Einen besonders großen Anteil am Erfolg haben natürlich die Pferde. Hier ist es an erster Stelle Pony Novellini, das Miesner den Weg bis in den Bundeskader ebnete. Seit rund 1,5 Jahren hat sie zudem Exclusiv an ihrer Seite, einen zwölfjährigen Hannoveraner Wallach von Edward. Der Fuchs trug sie schon bis zum deutschen Vizemeistertitel, es war Liebe auf den ersten Blick. „Mit Exclusiv ging alles ganz schnell. Wir sind zusammen immer besser geworden. Seine Leistungsbereitschaft und sein toller Charakter machen ihn aus“, schwärmt Miesner.

Der Fokus liegt auf der Dressur

Etwas anderes als das Dressurreiten kann sich das Talent gar nicht mehr vorstellen: „Für mich war von Anfang an klar, dass mein Fokus immer auf der Dressur liegt. Wenn ich reite, bin ich total fokussiert, bei Turnieren muss man sich beweisen und man lernt, mit Schwierigkeiten umzugehen. Es ist aber schon toll, wenn man nach einem Erfolg auf das zurückschauen kann, was man sich erarbeitet hat. Man muss dabei einfach immer an sich glauben. Das alte Sprichwort, dass man beim Reiten fürs Leben lernt, trifft einfach zu.“

Dass sie dieses Sprichwort schon oft beherzigt hat, zeigt sich an ihren Zielen. „Ein sportlicher Meilenstein wäre für mich, noch einmal die Qualifikation für die Europameisterschaft zu schaffen“, meint Carolina Miesner.