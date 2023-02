Sportlerwahl: Mit gewähltem Risiko zum Erfolg ‒ Angela Boczek dominiert die Konkurrenz

Von: Hendrik Denkmann

Ganz oben: Mit dem ersten Platz auf dem Podest kennt sich Angela Boczek bestens aus. Auch bei der Wintertriathlon-WM nahm sie zweimal Gold entgegen. © Grünebach

Ob im Wasser, auf dem Rad, laufend oder auf Skiern ‒ Triathletin Angela Boczek kommt überall gut zurecht und dominiert die Konkurrenz in ihrer Klasse.

Rotenburg – Der Tag von Angela Boczek ist ganz genau getaktet. „Ich laufe jeden Morgen vor der Arbeit mit dem Hund sieben bis acht Kilometer“, erzählt die Triathletin des TuS Rotenburg. Nach ihrer Arbeit als Fachärztin für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde schwimmt die 61-Jährige vier- bis fünfmal in der Woche im Ronolulu ihre Bahnen. Am Wochenende steht das Fahrradfahren auf dem Programm. Der Erfolg bestätigt die Rotenburgerin in ihrem Training. Allein im vergangenen Jahr stand sie elfmal bei internationalen Wettkämpfen in ihrer Altersklasse 60 bis 64 auf dem Podest – oftmals sogar ganz oben.

Am stärksten schätzt Boczek sich beim Radfahren ein. „Ich bin da schmerzfrei und stürze mich alles runter. Dabei sind auch die meisten Blessuren entstanden. Ich hatte allerdings nicht so viele Verletzungen wie andere“, erklärt die Ärztin und nennt eine gebrochene Rippe und Kniescheibe als zwei eigene Beispiele. „Aber ich fahre schon auch so, dass ich lebendig runterkomme. Ich bin ja kein Profi und muss am nächsten Tag wieder arbeiten.“

Auch als Judoka war Angela Boczek schon erfolgreich

Sport treibt Boczek quasi schon ihr Leben lang. Bis zur Volljährigkeit stand sie unter anderem auf dem Fußballplatz, betrieb Leichtathletik und war in ihrer Heimat Bayern bei der Wasserwacht (vergleichbar mit der DLRG). „Von da aus bin ich mit dem Fahrrad über den Main zum Judotraining gefahren“, erinnert sich das Multitalent. Das Bike war ohnehin oftmals ihr Fortbewegungsmittel, da ihre Eltern „nicht so die Sportfans waren“, verrät Boczek, die in ihrer Jugend später auch zum hessischen Judo-Landeskader gehörte. Und wie sollte es anders sein: „Auch da bin ich oft mit meinem Rad nach Rüsselsheim gefahren.“

In Rotenburg wiederum legte sie zunächst aufgrund ihrer vier jungen Kinder eine Sportpause ein. „Als die langsam älter wurden, bin ich zum Triathlon gekommen“, erzählt Boczek. An die Anfänge könne sie sich noch genau erinnern. Erst brachte sie ihre Tochter Kyra Frenz zum Kinderschwimmtraining, später auch die Söhne Kjon und Keno. „Ich hatte keine Lust, mich mit den anderen Eltern ins Café zu setzen, sonden wollte selbst auch mitschwimmen“, sagt Boczek. „2009 hatte Kyra ihren ersten Triathlon in Hameln. Da meinte ihr Trainer Michael Halatsch zu mir: ,Mach doch mal mit.‘ Ich hatte nicht mal ein eigenes Fahrrad, habe aber zugesagt und bin auf Anhieb Zweite geworden. Danach war ich infiziert.“

WM-Titel im Wintertriathlon sowie in Crossdisziplinen

Ihren ersten internationalen Auftritt bezeichnet sie als „Testballon“. Dieser stieg bei ihrem Debüt bei der Europameisterschaft im Duathlon im nordrhein-westfälischen Kalkar direkt auf Platz drei. Zahlreiche Podestplätze ließ Boczek in den Folgejahren auf nationaler sowie weltweiter Bühne folgen. Zu den aktuellsten zählen unter anderem die WM-Titel im Winterduathlon und -triathlon sowie zwei erste Ränge bei der Cross-WM im Duathlon und Triathlon.

Das vergangene Jahr endete mit einer Achillessehnenverletzung. „Da habe ich mich zuletzt drei Monate totgelangweilt“, gibt die Rotenburgerin zu. „Gerade habe ich grünes Licht vom Arzt bekommen.“ Ins Training stieg Boczek bereits wieder ein. Die Wintertriathlon-EM in Andorra verpasste sie Ende Januar noch. Im März soll es dann aber mit der Teilnahme an der Wintertriathlon-WM in Norwegen mit der neuen Saison so richtig losgehen.