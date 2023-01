Sportlerwahl: Andrea Badens große Leidenschaft ist der Basketball

Von: Vincent Wuttke

Ziel anvisiert: Andrea Baden weiß nicht nur, wo sie mit ihren Avides Hurricanes hin will. Auch privat und beruflich hat die 27-Jährige konkrete Pläne. © Freese

Aktuell liegt Andrea Baden mit ihren Hurricanes auf Play-off-Kurs. Zudem coacht sie die U 8 des Vereins. Ein Leben ohne Basketball ist für sie derzeit unvorstellbar.

Scheeßel – Schon vor 23 Jahren zeigte Andrea Baden, dass sie es mit dem Basketball ernst meint. „Ich war eigentlich noch zu jung. Ich war aber so begeistert, dass ich jedes mal beim Training meiner älteren Schwester zugeschaut habe. Irgendwann hat Christoph Treblin als Trainer dann gesagt, dass ich mitmachen kann, weil ich sowieso schon immer da bin“, erinnert sich die Flügelspielerin an ihre Anfänge bei den Avides Hurricanes. Auch für den Verein war es ganz offensichtlich eine gute Entscheidung, Baden früh aufs Feld zu lassen. Sie ist immer noch dabei und mittlerweile eine Anführerin bei den Damen in der 2. Bundesliga Nord – vor den Augen von Hallensprecher Treblin.

Mittlerweile ist es ihre zwölfte Saison bei den Damen und sie hat mit ihrem Team schon viel erlebt. Unter anderem war Baden bereits dabei, als die Hurricanes mit der U 14 und U 17 den dritten Platz bei der Deutschen Meisterschaft belegten, später gelang ihr das Kunststück mit der Mannschaft in der ersten Liga der Frauen. Einmal vertrat sie Deutschland zudem in der erweiterten Nationalmannschaft. „Es war ein tolles Gefühl, die Nationalhymne zu singen. Da lief mir Gänsehaut über den Rücken.“

Fünf Trainingseinheiten in der Woche

Mit ihren 27 Jahren ist sie unter Coach Christian Greve nicht wegzudenken. Vor allem mit ihrem Kampfgeist zieht sie den aktuellen Tabellenvierten mit. „Ich bin zu einer Stammspielerin gereift und gebe meine Erfahrung gerne an jüngere Spielerinnen weiter. Zudem ist es meistens meine Aufgabe, die besten Spielerinnen des Gegners aus dem Spiel zu nehmen“, beschreibt sie ihre Rolle. Müde vom Basketball wird sie immer noch nicht – im Gegenteil! Drei Mal pro Woche trainiert sie selbst. Am Wochenende steht dann ein Spiel an mit Fahrten bis nach Chemnitz oder Grünberg. „Ich verbringe mehr Zeit mit meinen Teamkolleginnen als mit meiner Familie. Ich habe durch den Basketball besondere Menschen kennengelernt und verbinde besondere Momente mit der Sportart“, so Baden. Der große Aufwand hält sie aber nicht davon ab, gemeinsam mit Hauke Sievers noch zwei Mal pro Woche die U 8 zu coachen. „Es macht mir riesigen Spaß zu sehen, wie die Kinder aufblühen, wenn sie einen Korb getroffen haben. Ich gebe auch mein Erlerntes gerne weiter und dem Verein etwas zurück.“

Überhaupt ist der Sport für die Teamleiterin im Bereich Logistik eine Herzensangelegenheit. „Basketball ist für mich eine sehr große Leidenschaft. Ich liebe diesen Sport. Basketball ist unglaublich schnell, sehr taktisch und spannend. Die besten Spiele sind die, in denen es in unserer Halle dank der unglaublichen Fans so laut ist, dass man sein eigenes Wort nicht versteht. Unsere Fans sind der sechste Spieler.“

Auch dieses Jahr gibt es viele Highlights

Auch aufgrund der Unterstützung zieht die 27-Jährige weiter voll durch, obwohl sie mittlerweile auch Abseits der Halle einiges zu tun hat. „2022 war ein sehr ereignisreiches Jahr für mich. Ich freue mich, dass wir ein Haus in Scheeßel gefunden haben. Scheeßel ist meine Heimat. Der Weg zur Halle ist nur ein Katzensprung. Das finde ich klasse. Bei der Arbeit habe ich zudem eine neue Stelle als Teamleiterin übernommen“, verrät sie. Und auch dieses Jahr steht ein Highlight an. „2023 sage ich ,Ja‘. Im Juni heirate ich – natürlich nach der Saison“, sagt Baden. Sie fügt aber an: „Vorher bin ich gespannt, wie weit wir es in den Play-offs schaffen.“