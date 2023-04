Spielerin des Wochenendes: Pakulat packt in den Play-offs zu

Von: Matthias Freese

Im Play-off-„Tunnel“: Hannah Pakulat glänzt mit überragenden Leistungen. © Freese

Seitdem die Hurricanes in den Play-offs auflaufen, dreht Hannah Pakulat noch einmal richtig auf. Gegen Würzburg gelang ihr das zweite Double-Double in Folge.

Rotenburg – Es scheint fast so, als würde Hannah Pakulat umso stärker werden, je länger die Saison andauert. Die 28-jährige Flügelspielerin der Avides Hurricanes war jedenfalls in allen drei Play-off-Spielen, die ihre Zweitliga-Basketballerinnen in dieser Saison absolviert haben, die Zuverlässigkeit in Person. Beim 57:45-Sieg im Hinspiel des Viertelfinales gegen die Qool Sharks Würzburg gelang Pakulat bereits zum zweiten Mal in Folge ein Double-Double – also ein zweistelliger Wert in zwei Statistik-Kategorien. Neben 14 Punkten holte sie gleich 16 Rebounds. Und geht es nach ihr, dann ist die Reise noch längst nicht beendet.

„Ich bin natürlich sehr motiviert und habe das Gefühl, mit diesem Team können wir was reißen“, sagt Pakulat und ergänzt: „Jetzt wollen wir das Rückspiel auch gewinnen – nicht wie beim letzten Mal.“ Sie meint damit die erste Play-off-Runde, als die Hurricanes zwar weiterkamen, aber im Rückspiel beim ASC Mainz verloren.

Flügelspielerin erzielt Effektivitätswert von 29

Gegen Würzburg musste und konnte sie ihre körperliche Präsenz, die sie so auszeichnet, in die Waagschale werfen. „Wir wussten, dass es physisch wird. Grünberg hatte uns gewarnt“, erzählt Pakulat. Der Ligarivale war im Achtelfinale an Würzburg gescheitert. Eben das soll ihrem Team nicht passieren – dafür steuerte die in Tostedt tätige Lehrerin (Englisch und Sport) im Hinspiel nicht nur ihre vielen Rebounds bei, sondern auch 14 Punkte (darunter ein ganz wichtiger Dreier zum 47:37-Zwischenstand), zwei Assists und vier Steals. „Da war wieder alles dabei“, freut sich Coach Christian Greve und ergänzt: „Das war unfassbar wichtig. Ich wusste, dass sie sich den Arsch aufreißen wird.“ So kam das Eigengewächs auf einen überdurchschnittlich hohen Effektivitätswert von 29 – besser sogar als der von Shannon Ryan, ihrer amerikanischen Mitspielerin. Dabei hatte aber auch die Centerin ihren Anteil an Pakulats Präsenz, wie diese erklärt: „Würzburg war schon sehr auf Shannon fokussiert, sodass ich an einige Bälle ran kam.“

Gut möglich aber auch, dass die Rolle als Kapitänin, in die sie für die erkrankte Pia Mankertz schlüpfte, sie zusätzlich motiviert hat. „Hannah hat gezeigt, wie wichtig sie als Führungsspielerin ist“, meint ihr Trainer. Zu Beginn hatte Würzburg die Lauenbrückerin noch früh weggenommen. „Aber irgendwie weiß sie auch, was sie tun muss. Und über 40 Minuten ist sie mit ihrer Präsenz nicht zu verteidigen.“

„Hannah hat gezeigt, wie wichtig sie als Führungsspielerin ist.“

Pakulat ist optimistisch, was das Rückspiel angeht. „Das ist schon ein ordentlicher Abstand“, denkt sie an das Zwölf-Punkte-Polster. „Und man darf nicht vergessen, dass Pia gefehlt hat. Diesen Joker haben wir noch.“