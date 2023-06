Spieler des Wochenendes: Stripling ist Horstedts Elfmeterkiller

Von: Hendrik Denkmann

Ein sicherer Rückhalt ist Alexander Stripling für Horstedt – gerade vom Punkt. © Freese

Mit seinen Paraden verhilft Alexander Stripling der SG Horstedt/Mulmshorn zur Relegation. Dabei sticht besonders seine Quote bei den Elfmetern heraus.

Horstedt/Mulmshorn – Am Samstagnachmittag hat sich Alexander Stripling wieder in seiner Lieblingsdisziplin ausgezeichnet. Seine Parade in der ersten Halbzeit beim Stand von 2:1 war bereits der sechste gehaltene Elfmeter in dieser Saison der 1. Fußball-Kreisklasse Süd. Ein Versuch davon landete im Nachschuss im Netz, sodass der Keeper der SG Horstedt/Mulmshorn bei insgesamt acht Strafstößen auf eine beachtliche Erfolgsquote von rund 63 Prozent kommt. Die letzte Rettungstat war zugleich die wichtigste. Sie trug dazu bei, dass die Gastgeber gegen den FC Rüspel/Weertzen gewannen und den Sprung in die Abstiegsrelegation schafften.

„Nachdem ich den gehalten habe, wusste ich, wir gewinnen das Ding“, erzählt Stripling. Bereits vor der Partie sei die Stimmung euphorisch gewesen: „Alle, die nicht dabei waren, haben vorher positive Nachrichten in die Gruppe geschrieben. Und ,Alex‘ (Trainer Alexander Hartwig, Anm. d. Red.) hat gesagt, dass er nicht begeistert wäre, wenn wir verlieren.“ Die Ansprachen fruchteten. Die SG Horstedt/Mulmshorn lieferte ihr bestes Saisonspiel ab und bezwang Rüspel. „Der Sieg gibt uns einen Push“, bestätigt Stripling mit Blick auf das Relegationsspiel um den Klassenerhalt am Freitag (19.30 Uhr) gegen den MTSV Selsingen II, Vorletzter der Nordstaffel. Der neutrale Ort sei für seine Horstedter von Vorteil, meint der 19-Jährige: „Ich bin immer wieder in Bülstedt zum Fußball gucken, weil da einige Freunde von mir spielen. Die werden alle da sein. Außerdem ist die Stimmung da immer geil und der Platz sehr gut.“ Die Zeichen stehen also auf Nichtabstieg, wenngleich die Saison mit 16 Niederlagen und nur sieben Siegen nicht nach Plan verlief und die Trennung des SV Horstedt und TuS Mulmshorn zur neuen Serie die Rückrunde begleitete.

Stripling bekommt einen Torwarttrainer

All das ist für Stripling aber persönlich abgeschlossen. Er konzentriert sich nun auf das „Endspiel“ und anschließend auf die neue Saison, für die er ligaunabhängig bereits zugesagt hat. Ein Grund dafür ist, dass ihm der Club einen Torwarttrainer versprochen hat. Ein spezielles Training für ihn habe es in dieser Saison aufgrund dessen nicht gegeben, dass Hartwig die Mannschaft alleine coachte.

Seine eigene Entwicklung sei dadurch ins Stocken geraten, gesteht Stripling, der vor seiner Rückkehr im Winter 2022 zwei Jahre für den Rotenburger SV auflief und mit dem Oberliga-Team trainierte. „Das war eine geile Erfahrung mit den Keepern um Jeroen Gies und Torwarttrainer Lars Neugebauer“, schwärmt der Horstedter, der im Sommer seine Ausbildung als Berufskraftfahrer beendet und später den Familienbetrieb übernehmen und sportlich mit dem Verein aus dem Abstiegskampf heraus will.